Envejecer sin pedir permiso se lee raro porque aparentemente es algo para lo que no se necesita aprobación, pero hoy, contrario a lo esperado; el permiso social nos importa y mucho.

En este sentido, lo más importante es reconocer de una vez por todas que, envejecer es un privilegio del que no todos gozan.

Las redes sociales nos venden (porque justo de eso se trata) la imagen o la apariencia de hombres y de mujeres a quienes a pesar del paso de tiempo, la edad no se les nota. Y eso nos hace creer que, si la edad se nota, es malo. Por fortuna, como un movimiento contrario, algunas celebridades «cansadas» de la interminable lucha contra la edad, se han mostrado últimamente sin filtros y sin arreglos que las hagan parecer mas jóvenes de lo que son.

Algunas mujeres que han decidido mostrarse recientemente en su edad son: Paulina Poriskova quien fuera top model y embajadora de Estée Lauder, y quien goza de una belleza muy particular. Paulina se ha pronunciado en contra de las frases mas usadas de la industria de la belleza y cosméticos, del tipo de «combatir el paso del tiempo» o «revertir el proceso de envejecimiento» o «detén el tiempo».

Ella como muchas otra mujeres ha optado por renunciar a combatir el inevitable paso del tiempo y por eso ha compartido que nunca ha recurrido al bótox o a otras infiltraciones para tratar de mantener un aspecto juvenil.

«¿Sabéis cuál es la única forma de dejar de envejecer? Morir», le ha dicho a todos sus seguidores junto a una imagen suya en la que posa en traje de baño para mostrar su cuerpo sin filtros ni retoques digitales, que en realidad tampoco parece que le hagan ninguna falta.

Poriskova no pide permiso para envejecer, reconoce que sigue queriendo sacarse el máximo partido posible, pero sin sentirse culpable por cometer el máximo pecado: dejar que su cara y su cuerpo reflejen su edad.

«Quiero arrojar luz en los rincones oscuros de la vergüenza que soportan las mujeres por atreverse a envejecer. No puedo cambiar el mundo sola, pero si te sientes como yo, hay algunas mujeres increíbles aquí en Instagram que me inspiran cada día», ha añadido.

Otras personalidades en esta misma postura son la actriz Andie Macdowell o la periodista Maria Shriver, exmujer de Arnold Schwarzenegger, también puedes ver a Monica Belucci, Kate Winslet y muy recién a Jamie Lee Curtis.

De Twitter

Cumplir años es la confirmación de seguir vivos, con la edad se pierden algunas cosas como la apariencia juvenil, o la piel firme, la ausencia de manchas o de arrugas, pero se gana mas experiencia, certeza, seguridad, confianza, conocimientos… y el edadismo (discriminación por la edad) y la vergüenza nos impiden disfrutar de las mejores etapas de la vida. Dejemos de darle poder a la opinión de los demás; cada persona vale por lo que es: única e irrepetible. La edad nos da mucho más, de ello pueden empaparse en las reflexiones de Gloria Calzada en su libro «La edad vale madres».

Dejemos de opinar «negativamente» sobre la apariencia de otras personas con frases como «ya se le nota la edad»; «le cayeron los años encima»; «ya se ve grande»… nadie nos hacemos mas jóvenes, el paso del tiempo se nota porque existe y es natural, no debe causar culpa o pena y menos descartar a nadie.

Yo soy muy fan de cuidarme la piel y todo lo cuidable para sentirme bien, pero también de vivir la edad y recibir los cambios con elegancia; la eterna juventud parece posible, pero aún no lo es. Claro que el estilo de vida y todo lo que ayude nos puede «mantener» aparentemente jóvenes más tiempo, pero recuerda que se trata de una apariencia, la realidad es otra. Lo real es cumplir años, con el tiempo todo cambia; a veces vas a mirar fotos tuyas del pasado y vas a reconocer lo bien que te veías y no lo reconocías; otras, vas a mirar fotos actuales y vas a notar que quizá es uno de tus mejores momentos; pero antes, o después se trata de la misma persona: de ti, y lo que eres y sientes no se define por cómo te ves.

Desperdiciemos demasiado tiempo en esta vida tan corta queriendo lucir mejor; se nos van los años «flacos» y los años «jóvenes». Suelta de una; si te encanta cuidarte hazlo; está bien, pero no te aferres ni te pierdas en ello, disfruta cada etapa de tu vida, no le des el poder a nadie de opinar lo contrario.

Las prioridades también se acomodan diferente con el paso del tiempo: antes pasabas horas frente al espejo; quizá ahora prefieras dedicarlas al estudio, a un libro, o estar con quien amas; un día te arreglabas para otros, hoy te amas más y te arreglas para ti… Así la vida y así el tiempo, nosotros le hemos dado esa connotación negativa a los años cumplidos, es momento de cambiar el discurso y de vivir distinto…

En mi nunca humilde opinión es momento de retomar la enseñanza de «RED» de Pixar Disney: «Mi cuerpo, mi decisión».

Karla Lara

Miren el poderoso, vulnerable y hermoso mensaje de Paulina: