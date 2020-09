¡Qué pereza envolver un regalo de forma tradicional! a mi en lo particular me gusta siempre marcar la diferencia y ser atrevida con las cosas que se me ocurren. ¿Quieres ver cómo puedes envolver regalitos de una forma súper diferente?

Hay infinitas formas de hacerlo, cualquier idea es buena para hacer algo diferente y lograr que el envoltorio también sea una sorpresa para la persona en cuestión. Solo necesitas tener un poco de ingenio y paciencia para lograr bellezas.

Hace poco, imprimí muchas fotos estilo «selfies» con mi mejor amiga y con eso, envolví un pequeño detalle para ella. La idea era que se detuviera abriendo la sorpresa y recordara todos los momentos que pasamos juntas. Créanme que funcionó, porque más de una lagrimita de emoción logré sacarle.

Vamos a ingeniárnosla y crear cositas diferentes…

Envoltorios diferentes para regalitos sorpresas

Tenemos muchas fechas especiales para hacer una de cada una… Será una grata sorpresa ¡y doble!

