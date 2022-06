Escoger una carrera universitaria es, para muchos, un dolor de cabeza. Una mala decisión en un momento tan importante para la vida de muchos podría costar muy caro. ¿Cuáles son los factores para que algo así ocurra? Podemos resumirlo en 4 puntos importantes.

Guiarse por la inclinación de alguien más

La universidad puede causar temor para muchos, algunas veces esto supone un nuevo ambiente lejos de todo lo conocido incluyendo las personas. Para evitar la incertidumbre puede que la decisión esté influenciada por la que alguien cercano tome. Esto está bien siempre y cuando sientas que también es tu camino, porque algunas veces debemos entender que para crecer, debemos distanciarnos un poco de personas que amamos. Duele y da miedo pero siempre será mejor que ir por donde realmente no queremos.

También puede ser el caso de un “camino familiar” ya trazado quizá desde hace varias generaciones. No temas a romper ese ciclo si no sientes que serás feliz en él y quién realmente te ame lo entenderá.

Guiarse por consejos familiares

Nuevamente, tu familia tendrá sus propias opiniones de lo que deberías estudiar y el consejo se aprecia pero no necesariamente debe ser la decisión definitiva.

Escoger por moda

Escoger una carrera por los altos ingresos, estar de moda o porque tenga algún beneficio, reconocimiento o estatus es un error. Lo mejor es elegir de acuerdo con tus habilidades y pasiones. Si tomas una decisión basado en lo primero al principio tendrás grandes expectativas que irán decayendo con el paso del tiempo.

Una carrera universitaria es algo con lo que vas a casarte y como todo matrimonio requiere su tiempo y dedicación.

Tomar una elección sin el conocimiento o información vocacional

A pesar de ser una de las decisiones más importantes de nuestras vidas, muchas veces no nos informamos lo suficiente acerca de todas las opciones y planes de estudio existentes. Otra razón para escoger mal es no contar con el respectivo perfil vocacional o no tener un guía en el área. Existen diversas universidades y páginas gratuitas en internet para realizar estos tests.

A veces lo mejor que puedes hacer es tomar un tiempo para pensar y descubrir tus pasiones. No pasa nada, todos vamos a un ritmo distinto y escoger una carrera universitaria puede llevar su tiempo.

