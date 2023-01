Conocimos un poco mejor a Tati Gabrielle tras su actuación en la serie de Sabrina versión Netflix. Ella es nada más y nada menos que Prudence Blackwood, uno de los personajes con el mejor estilo de todos. Fuera de pantalla cuenta con un estilazo igual de increíble.

Look de rodaje

Así es como llega Tati Gabrielle a los camerinos de grabación. Con un top rojo, pantalones con ese efecto de lavado por lejía y tenis puma.

¿Tati o Mel?

Los fans de Arcane de seguro verán una semejanza entre este look y el personaje de Mel Medarda de la serie. Un look más que icónico y perfecto para la gala de los Oscar 2022. El vestido es abultado, elegante y súper sutil. No necesita de mucho para destacar.

Total look en verde

A diferencia de Prudence, ella amplía un poco más su paleta de colores y nos regala este total look en verde. Incluso podría sr una buena referencia para el Coachella o algún otro festival de música similar.

Un poco de Techwear

Este increíble atuendo y peinado fue utilizado para asistir a la Villa Balmain, tal y como podemos ver en su descripción. Un estilo que se encuentra mucho en la tendencia techwear que vimos mucho en 2022.

For Balmain

Parece ser que a nuestra Tati Gabrielle le apasiona muchísimo cambiar de peinado y a estas alturas podemos asociarla con algo más que la ondas perfectas de Prudence. El total look de acá es todo de Balmain.

¿Cuál de estos looks de Tati Gabrielle fue tu preferido?