El estilo Mid Century consta con un mobiliario sencillo y muy funcional, logrando un acabado natural y estético. Si cabe entre tus gustos, mira a detalle.

Esta tendencia abarca para nada los estampados y colores explosivos, al contrario, huye de recargas y saturaciones. Por lo general, los jóvenes son los que prefieren este sistema de decoración de interiores.

Si te gustan los espacios con mas de un ventanas, espacios amplios para recibir visitas, diseños funcionales y juego de texturas sin sobresaturar, la limpieza y orden al tope, este estilo es para ti.

¿Cómo lograr el estilo Mid Century en casa?

Siguiendo los detalles del portal We are decor, te mencionamos 5 características que no pueden faltar en esta decoración:

1- La funcionalidad importa

Este estilo se caracteriza por seguir rasgos minimalistas, es decir, cero desorden y pocos accesorios. Preferiblemente pudieras elegir muebles grandes de buena calidad que definan tu espacio.

Si te gustan las plantas, es válido que tengas un espacio determinado para tener algunas de ellas, las suculentas son excelente opción para esto.

2- Muebles con uso múltiple

Los muebles de múltiple usos son un plus para decorar tu casa bajo este estilo. Por ejemplo, un sofá cama o una estantería que se pueda convertir en mesa, se acoplaría bastante bien a la definición de esta decoración.

3- El toque vintage también entra en juego

El acabo antiguo estético al que denomínanos por «estilo vintage», también forma parte de esta decoración. Si ya hablamos que los muebles grandes son necesarios, podemos elegir uno de estilo antiguo, pero preciso para las funcionalidades que deseas.

4- Los colores Mid Century

El blanco y negro son los colores recomendados, pero puedes jugar con tonos cálidos como el rojo, el verde, amarillo, naranja y verde azulado.

5- Decoración llamativa

Los lienzos enormes y llamativos con mensajes precisos son el accesorio plus para el recibidor y la habitación principal. También puedes diseñar con lamparas colgantes, marcos de espejos decorativos y poco comunes, entre otros.

¿Te gusta este estilo de decoración?