Imagina una colección de ropa que te acompañe a tu entrenamiento a la vez que te hace sentir súper hot, eso mismo es Eversculpt.

Me lancé a probar estas prendas nuevas de la marca PUMA y te voy a contar si es realidad lo que prometen.

¿Cuál es la tecnología de Eversulpt?

Esta es ropa deportiva modeladora, es decir, te aprieta (sin asfixiar) aquí y allá… sin sacar los gorditos porque el top también comprime. El tejido de compresión alisa y sujeta muy bien, con lo que te sientes ya más «controlada» y con buena figura desde el principio. La silueta se ve más estilizada y eso te da confianza, sin duda.

La tela también es importante: Los tejidos técnicos absorben la humedad de la piel para mantenerte seca y cómoda, eso dice la etiqueta. Esto funciona súper bien, ya que no te sientes muy sudada e incómoda. Al tacto es súper suave, incluyendo los resortes.

«La tecnología UltraForm garantiza un ajuste suave y adaptable al contorno del cuerpo manteniéndolo seco y libre de humedad para lograr esa comodidad que todas buscan al momento de hacer ejercicio», explica la marca y sí, cumple con esta promesa.

Pieza por pieza: las probé

Top sujetador:

Sus copas son removibles y dicen que los tirantes se ajustan para el soporte, pero yo no supe cómo ajustarlos, ya que por su diseño (hermoso) no tienen los ajustadores que traen los bras.

Yo tengo que decir que me cuesta trabajo encontrar un top/bra deportivo que me haga sentir muy cómoda ya que tengo senos muy grandes, pero este es bastante cumplidor para mis necesidades. Y más cuando lo acompañas con el top que mantiene todo sin salirse. Yo los he probado haciendo yoga y miren que en los saludos al sol hay mucho movimiento y podría haber «fugas», ja. Y todo correcto y en su lugar.

Leggings o Tights

Mi pieza favorita de la colección porque de verdad el diseño es súper bonito y algo que me encantó es el bolsillo secreto que tiene que es mucho más amplio que cualquier otro que haya visto antes: cabe mi teléfono. Y si bien eso no es práctico para la yoga, sí para las caminatas con mi perra o salir a correr.

Como les decía, el diseño es súper lindo. Son cómodos pero tengo que advertir que sí ajustan.

Esta línea ya se encuentra en todos lados, tiendas deportivas y departamentales, además de la web de www.puma.com, y los precios van de los $799.00 a los $1,599.00.