Cuando escuché que el facial kobido me daba firmeza en la piel no lo pensé dos veces, ¡tenía que probarlo!

Helen Ramos, la creadora de Organic Spa, me contó más de este masaje/facial antiedad y reafirmante, que se hace a mano y que viene de rituales ancestrales de Japón.

«Se enfoca en el amasamiento de los músculos del rostro y en el anclaje de los mismos. Cada vez que te vamos moviendo el músculo lo vamos anclando en la parte donde corresponde para que se quede fijo ahí», me comenta Helen.

Resulta que los guerreros japoneses al regresar de sus batallas se masajeaban con muchas ganas el rostro, para quitar la tensión del día (imaginen ser samurais), no sé si utilizaban algún producto en particular, pero el «zangoloteo» que se daban es lo que después se conoció como Kobido y salió de las filas guerreras para ser el mejor secreto de las japonesas.

Facial Kobido o japonés

Consiste en una serie de movimientos que van de lentos a rápidos, pero muy firmes, desde el cuello hasta el cuero cabelludo. Son repetitivos y totalmente manuales y a pesar de ser «duros» no lastiman. ¿A qué me refiero a manuales?, a que no se utiliza aparatología para realizar el movimiento. Con esto, se mejora la circulación en la zona y se estimula el colágeno.

Pero en Organic Spa el ritual y protocolo completo consiste en varios pasos, como veremos en el video:

Los productos que se utilizan son Sense Organic, una marca catalana orgánica y vegana certificada, que por sus principios activos no causan reacciones en la piel, ya que no contienen parabenos.

Primero, se desmaquilla la cara.

Se prepara la piel con una limpieza enzimática.

Se exfolia con el Skin scrubber que vibra ultrasónico, para no lastimar la piel pero sí limpiar a profundidad. No hay pellizcos.

Se coloca una mascarilla súper hidratante, el llamado velo antiedad con ácido hialurónico y savia de sangre de dragón y con el mismo aparatito (pero del otro lado), con corriente galvánica, se estimula para que penetren los ingredientes en la piel, con la mascarilla (de tela) puesta.

Se termina con el masaje facial Kobido que es como les expliqué arriba.

Lo ideal sería un masaje a la semana para tener estupendos resultados. Y sí, en el Spa, ya que hacerlo en casa es muy difícil.

Me gustó mucho la experiencia. Helen recomienda hacerte el masaje lo más posible y un poco menos el facial completo.

