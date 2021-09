A mi personal y objetable punto de vista, me parece un cliché vestirnos de verde, blanco y rojo como la bandera número dos (y así las uñas en conjunto)… con todo y águila y nopal en la cabeza. Igualmente ponernos faldones de Adelita, rebozo y trenzas falsas como si fuéramos a presentarnos al festival de la primaria, mejor ¿qué tal un look monocromático?

Por ello, en estas Fiestas Patrias te propongo un total look monocromático (monocrome), eso sí, con los colores de nuestra bandera mexicana… pero sólo elige uno… tu favorito. Aquí te mostramos propuestas de diferentes looks de casual a más elegantito y también varias propuestas climáticas, dependiendo la temperatura de la parte del país donde te agarre El Grito. Lo mejor de las bloggers, fashionistas y street fashion, una selección de Pinterest.

LOOK MONOCROMÁTICO, VERDE BANDERA

Al color verde de nuestra bandera mexicana, de hecho se le conoce popularmente como verde bandera y corresponde a un Pantone 3425c. Que por cierto, déjenme hacerles un pequeño breviario cultural: no es el mismo tono que el verde de la bandera italiana (que es un verde más claro). Además, nuestra bandera fue primero, para fechas de nuestra Independencia, Italia no existía aún como país soberano.

Bueno, el significado de este color, hoy es la esperanza. En un principio era el color asociado precisamente, con la Independencia (que es lo que festejamos, ¡eh!)

genunine-people.com

dailymail.co.uk

alejarod.com

weekendcreative.com

the-atlantic-pacific.com

TOTAL LOOK EN BLANCO

En lo personal, el blanco es el look monocromático que más me gusta. Es de los colores que van perfecto en cualquier hora, etiqueta, estación y evento. ¡Claro! tengo que advertirte que cuidado con las salsas mexicanas y la comida tradicional por aquello de las manchas imposibles 😉

El significado de este color en la bandera, tradicionalmente remitía a la religión católica y la pureza de los ideales del pueblo. Hoy se le asocia con el color por excelencia de la paz y la unidad.

fashionactivation.com

emersonfry.com

taaora.fr

cutypaste.com

estiloennia.com

EL PASIONAL Y FOGOSO, ROJO BANDERA

El favorito de las protagonistas de una fiesta y muy favorecedor para todo tipo de pieles y tonalidades de cabello. Un look monocromático llamativo y sensual. Su Pantone preciso es el 186c y también le pasa lo que al verde bandera, que se le confunde con el rojo de la italiana… ¡y tampoco! A nuestra bandera no solo la diferencia el escudo del águila (que me encanta por cierto).

Originalmente el rojo representaba la unión entre europeos y americanos. Hoy simboliza la sangre de los héroes nacionales.

milanstyleguide.com

Masha-sedwick.com

society19. com

popsugar.com

crfashionbook.com

Obviamente que puedes variarlo como verás en estas fotos, no te agobies buscando el Pantone preciso y además las fotos con tus primas y amigos en plan triada de colores, ¡van a salir increíbles!

Comenta o compártenos tu look monocromático del color de la bandera que elijas para festejar en estas Fiestas Patrias aquí abajo o en el IG @kenarevista

Y para todas nuestras manicure lovers, les dejamos unos estilos también osados pero sin tinte de festival de la primaria: Uñas con motivos de Frida Kahlo para acompañar estos looks.

¡…y que VIVA MÉXICO!