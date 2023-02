De hoy en adelante, la pantalla de los teléfonos celulares actúan como el marco perfecto de las pequeñas obras maestras analógicas realizadas por estos talentosos creadores. Estos fondos de pantalla te van a encantar.

Fondos de pantalla y arte en tu cel

Todos los fondos han sido creados desde la inspiración de artistas como Rodrigo Falco, con una extensión infinita del espacio con su arte de acuarela; Ursula Doughty dibuja figuras pop al estilo Disney, diseñado con los marcadores Pitt Artist Pen; Jossy crea pulpos y tortugas engañosamente reales con lápices Polychromos; y Eduardo Vieira evoca motivos mágicamente luminosos con técnica mixta.

Estos artistas colaboran continuamente para Faber-Castell, a través de las redes sociales de la compañía. Todos son orgullosos embajadores de distintos productos y técnicas. Para la creación de estos fondos de pantalla se dividieron en las categorías: Espacio, Iconos, Animales y Magia. De acuerdo con acuarelas, tinta, lápices de colores con caja de madera o técnicas mixtas:

Rodrigo Falcó

“Todo el universo cabe en una hoja de papel y dentro de tu imaginación. Esto es lo que trato de expresar con cada arte que creo. Los productos Faber-Castell son las herramientas perfectas para permitirme expresar mis ideas y crear nuevos mundos”, Rodrigo Falcó

Josy

«Utilizo los productos de Faber-Castell desde hace más de 10 años. Especialmente en papel, los productos de alta calidad se complementan maravillosamente y armonizan entre sí. Los lápices pastel Pitt y Polychromos lápices de colores de artistas para dar vida a mis obras de arte”, Josy

Ursula Doughty

“Desde niña me ha encantado dibujar y aunque me describiría como elocuente, hay cosas que puedo expresar mejor con dibujos que con palabras, los productos Faber-Castell me acompañan en esto y desde hace muchos años me han ayudado plasmar en papel la abundancia y también la complejidad de mis pensamientos, ideas y emociones», Ursula Doughty

Úrsula además comenta que «los lápices de colores para artistas Polychromos son definitivamente mi producto favorito, no solo porque vienen en 120 tonos diferentes, sino también por su increíble brillo de color y solidez a la luz que hacen que mis dibujos parezcan tan vivos.

«Los Polychromos también son fáciles de usar, de mezclar, perfectos para sombrear, se puede usar de varias maneras y obtener resultados sorprendentes, incluso para principiantes. Dibujar es el arte de compartir pensamientos que no puedes expresar”.

Eduardo vieira

Eduardo Vieira es un Artista Visual brasileño freelance, que colaboró con empresas como Paramount Pictures, Warner Bros, Faber-Castell, Harper Collins & 3D Total.También tuvo su obra expuesta en exposiciones colectivas de Ilustración, en galerías como QPop Shop, Light Grey Art & Gallery Nucleus en Estados Unidos, Mac Birmingham en Inglaterra y Galerie Sakura en Francia.

En su tiempo libre, a Eduardo le gusta pasar su tiempo con libros, videojuegos & Netflix, siempre en compañía de un buen café y su gato, Yusuke.

Fuente: Faber-Castell