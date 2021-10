Recordando con cariño y nostalgia a las mujeres que nos acompañaron durante octubre 2017 en la campaña KENA Poder Rosa en la lucha contra el cáncer de mama. Gracias por sus enseñanzas.

Con mucha admiración honrando el legado de Lesly, una joven incansable que aportó con su corazón a la lucha contra el cáncer de mama. Cada edición pensamos mucho en ti, donde quiera que estés, siempre te haces presente.

En 2017 hablábamos de…

Esta campaña #KENAPoderRosa superó por mucho nuestras expectativas de difundir, empoderar la lucha y detectar tempranamente el cáncer de mama. Nos permitió conocer mujeres reales que enriquecieron nuestras vidas dejando enormes lecciones de fortaleza, disfrute y aferre a lo importante.

El reciente foro del 25 de octubre en el FUCAM nos dejó grandes enseñanzas y, entre ellas, quise inmortalizar algunas de sus frases para la reflexión y sentires…

“Yo no le he firmado un cheque en blanco al cáncer, lo firmé con la vida, y ésta, desde hace 15 años, cada día me da una prórroga con la condición de hacerle promoción, que es lo que estoy haciendo en este momento… mientras estamos vivos el aferramiento es a la vida, ¿morirse? uno se muere de cualquier cosa…“

Esther

(Actualmente viviendo su segunda batalla vs. cáncer, médica, psiquiatra, terapeuta familiar y madre)

“El cáncer del otro es un cáncer propio en cuerpo ajeno, quienes los acompañamos también lo compartimos, también lo vivimos y aprendemos… y tenemos mucho qué decir“

Jazmín

(Acompañante, hija de Esther y creadora del blog: Cáncer en cuerpo ajeno) https://cancerencuerpoajeno.wordpress.com/

” A veces como acompañantes cometemos el error de quererlos meter en una burbuja y no dejarles hacer nada porque tienen cáncer, lo mejor es preguntarles si quieren salir o hacer y dejarlos vivir su vida“

Martín

(Mejor amigo de Lesly, atleta y corredor con causa, primer lugar de la carrera FUCAM 2017)

Hablando de los cambios en los seres queridos del paciente…

“No siempre el protagonista del dolor (o enfermedad) resulta ser el más afectado”

Rosario Urbina, “Charín”

(Querida tanatóloga, bioética, logoterapeuta y escatóloga)

“La buena noticia que yo les tengo es que se puede vivir esta prueba, este desafío: aprendiendo y logrando ser mejor al final de este proceso, a ser Súper-vivientes, no sobrevivientes“

Aideé Granados (Expaciente, “súper-viviente” de cáncer de mama y creadora de la web: Rosa es rojo)

FB @rosaesrojo

“Lamentables datos nos muestran que más de 60% de las mujeres nos privamos de actividades cruciales a causa de nuestra apariencia física: ir a la playa (para no usar traje de baño), unirnos a un club para socializar, faltar a la escuela… e ¡incluso dejar de opinar!”

Ary Motta (Consultora de Estilo, Especialista en Onco Imagen, Filántropa, acompañante)

La otra cara del cáncer de mama

“Mi lema siempre ha sido la frase de Martin Luther King “si puedo ayudar a una sola persona a tener esperanza, no habré vivido en vano”. Creo importante que todas vayamos con este mensaje de la otra cara del cáncer, que no es igual a muerte, que nos da aprendizaje y el sabor más rico de la vida“

Lesly (Paciente entusiasta, muy joven, popular inspiración de la lucha, amiga, hermana, hija, novia)

Nuestro profundo agradecimiento y respeto a todas ellas, a sus batallas y dolores, a su cáncer que es nuestro y a sus allegados que lo viven como propio.

Al final cobró más sentido que nunca nuestro slogan de Junt@s somos más fuertes.

No te pierdas el evento virtual de este año 2021, desde el auditorio del FUCAM … ¡conéctate!

Te platico sobre todas las actividades que tendremos para todas ustedes este Octubre Rosa 2021 desde KENA.com y @kenarevista