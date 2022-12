Los electrodomésticos y aparatos electrónicos en general suelen clasificarse por gamas. Está la baja, media y alta, de ello depende la relación calidad-precio, vida útil y otras especificaciones. Pasa lo mismo con las freidoras de aire, por ello te presentamos una opción de cada gamas para que puedas darte una idea de qué esperar y quien sabe, hasta elegir una de las recomendaciones.

Gama baja ($1,954.50 pesos)

Antes de presentar la primera opción debes recordar que, no porque sea económica significa que no sean buenas. Estas freidoras de aire suelen estar pensadas para quienes viven solas y le dan usos esporádicos. Es por ello que cuentan con las opciones justas y no vienen integradas con tecnología de punta.

Ahora sí, nuestra linda opción es de marca Chefman, puedes conseguirla en blanco y negro, además es de un tamaño compacto perfecto para almacenar. Puedes conseguir un acabado crujiente por fuera y suave por dentro con poco o ningún aceite. La freidora está diseñada para apagarse tras terminar el tiempo que se le ha colocado, por lo cual la sobre cocción es imposible.

Gama media (entre $2,600 pesos)

La Ninja es una de las mejores con relación calidad-precio. Cuenta con muchas más funciones que una gama baja, pero sigue sin ser tan buena como la gama alta. Aun así es perfecta para las familias que deseen comer rico y saludable.

Puedes freír el aire con un 75% menos de aceite que con métodos convencionales. No solo fríe, deshidrata (es excelente para crear especias). Antes de utilizarlo es necesario que se precaliente por unos 3 minutos. Lo mejor de todo es que, a pesar de tener un tamaño un poco más grande que el anterior, sigue siendo sencillo de limpiar.

Gama alta ($3,541,13 pesos)

La Philips Essential Airfryer XL HD9270/91, es nuestra última opción. Philips es un pionero en la tecnología de freír aire. Su equipo de profesionales la estuvo desarrollando por más de 10 años. Este modelo es perfecto para amantes de la cocina y para quienes desean el mejor resultado de todos.

Su pantalla táctil cuenta con 7 ajustes preestablecidos y no sólo fríe, sino que además hornea, asa y recalienta. La empresa incluso cuenta con la app Philips Kitchen para descubrir recetas saludables y deliciosas.

¿Cuál de estas freidoras de aire comprarás?