Y sí, ya está en México. La Taylormanía o la locura de las swifties está a tope en CDMX ya que comienzan los conciertos de la cantante… ese en el que fue toda una aventura conseguir boletos. Pues las pulseras de amistad, también llamadas «amistad friendship bracelets» en inglés, son pulseras hechas a mano con hilo y dedicadas a un amigo. Generalmente están hechas con diferentes colores y patrones y tienen un significado especial. Realmente se crearon en el siglo XVIII y se han vuelto muy populares, particularmente por la cantante Taylor Swift, ¿sabes por qué?

En los conciertos de la cantante, se han popularizado las pulseras de la cantante, también conocidas como la pulsera «Lover», y la pulsera «Eras Tour». Todo esto inició en marzo de 2023. Estas piezas se venden en los conciertos y son diseñadas por la artista. Por lo general, llevan el nombre de la gira, año, y ciudad en donde se lleva a cabo el concierto.

Como es de esperarse, sus fans se atreven a comprar pulseras de múltiples colores, e incluso los los asistentes de sus conciertos, e incluso al personal de seguridad, vendedores de comida y trabajadores de los estadios donde se ha presentado la intérprete de August se han beneficiado de esto, ¡también tienen sus friendship bracelets!

Friendship bracelets, ¿cómo comenzó esto?

Todo esto empieza por la canción You’re On Your Own, Kid, perteneciente al su último álbum, Midnights. En el puente de la canción, Taylor escribió una frase que funge como palabras de aliento para quien la escuche: «todo lo que pierdes es un paso que das, entonces, haz pulseras de la amistad, toma el momento y pruébalo, no tienes por qué tener miedo».

Este fragmento dio origen a la tradición de los friendship bracelets. Los fans comenzaron llevándolos a los conciertos y el intercambio se dio de manera natural.

Otras celebridades también las usan

Jennifer Lawrence Nicole Kidman

Haz tu propia Friendship bracelets en casa

La tipo ochentera:

Necesitas:

– Una aguja plana.

– Hilo de colores de distintos colores y tamaños.

– Un contador de puntadas o jeringa.

– Unos cuantos horas de tiempo.

Pasos:

1. Empieza por una tira de hilo del tamaño que desees. Puedes cortar los extremos con unos cuantos centímetros más.

2. En el segundo paso, tendrás que hacer un nudo doble en la parte central del hilo. Luego, separa la tira de hilo en dos partes y empieza a entrelazar unos centímetros en el centro de la tira. Luego, retira las agujas y comienza a entrelazar el hilo por el otro lado, hacia la derecha.

3. Por último, tendrás que hacer el mismo nudo en el otro extremo del hilo. Haz un nudo en el centro de la tira y retira las agujas. Luego, empieza a entrelazar el hilo en la otra dirección, desde la parte izquierda. Sigue con este proceso hasta que llegues al final de la tira.

La tipo Swiftie:

Necesitas:

Hilo elástico o resorte transparente.

Piedras, shakiras, abalorios o cuentas de colores.

Cubitos con letras.

Figuritas para pulseras: mariposas o lo que quieras.

Menos tiempo que el anterior.

Básicamente cortarás un pedazo del hilo elástico, suficiente para que te cubra el brazo sin apretar (pero sin salirse) y para hacerle un buen nudo. El restante lo cortarás.

2. Irás metiendo cada cuenta y letra a tu gusto, el chiste es formar palabras. Hay de muchos colores, metálicas, en blanco y negro, ¡como tú quieras!

3. Ve mezclando conforme se te va antojando. ¡El límite es el cielo! Puedes usar las que quieras y mira qué bonitas se ven con listones mezclados.