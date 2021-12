Si no conoces la plataforma de venta de ropa y muchos productos más, SHEIN, es porque no has puesto mucha atención en publicaciones de las redes sociales (o vives debajo de una piedra). SHEIN cada vez es más popular y hasta acaba de sacar una línea con ¡Belinda!

Pues hoy SHEIN y Kena hacemos alianza para darte un regalo de Navidad adelantado.

Para poder participar tienes que seguir el Livestream, ya que de ahí saldrán preguntas para la trivia que lanzaremos en nuestro Instagram mañana martes.

Puedas ganar 1 de nuestras 2 gift cards que SHEIN ofreció a KENA en exclusiva, cuyo valor es de $1,000 MXN.

¡pPrepárate para la temporada invernal aprovechando tus prendas al máximo!

¿Cómo ver el stream?

PASO 1 Descarga la app

Utilizando la aplicación SHEIN (disponible de manera gratuita para Android y iOs) puedes conseguir cualquier artículo para lucirlo donde quieras. Además, formarás parte de una gran comunidad con cientos de miles de artículos en tendencia y más de 1000 novedades diarias. P.D. disfruta de un 15% OFF a los nuevos usuarios de nuestra app.

PASO 2. Está atentísimx

En punto de las 9:00 pm sintoniza la transmisión en vivo desde la app y dale captura de pantalla.

PASO 3. Síguenos en @KenaRevista para que conozcas las preguntas y respondas con el envío del pantallazo que tomaste del stream.

El mail: comunidadkena@gmail.com.

¡Mucho éxito! Youtube Si te pierdes el livestream ¡no te preocupes! Nosotros te compartimos el videoclip disponible en Youtube, desde nuestro canal de SHEIN.

Así que alístate para que no se te vaya nada hoy.