Cortesía de Águila y Sol

¿Eres de las personas que todos los años te planteas propósitos en año nuevo, pero nunca logras cumplirlos? Si es así estás en el lugar correcto.

Antes de empezar, no tienes porqué sentirte mal pues no eres único, casi la mitad de las personas hacen listas de propósitos sólo uno de cada diez llega a cumplirlos a lo largo del año. Si estás cansado de procrastinar y quieres romper este círculo vicioso que te impide cumplir tus metas, toma nota porque aquí encontrarás una guía infalible para (ahora sí) alcanzar tus metas este 2022.

El plantearnos propósitos antes de iniciar el año no es algo banal, pues tiene muchos beneficios ya que no solo nos ayuda a lograr el bienestar emocional y a alcanzar el desarrollo personal que buscamos, sino que contribuye positivamente a otras áreas de nuestra vida, ya que nos permite controlar aspectos psicológicos importantes como la atención, la autoconfianza y la motivación.

Por este motivo, Ana Estrada, fundadora de Brújula Interior y especialista en desarrollo personal, te comparte la mejor guía para que logres cumplir tus propósitos y no mueras en el intento:

· Aléjate del mundo de fantasía: es importante que te fijes metas que puedas asegurarte de qué las irás cumpliendo poco a poco. Para esto puedes plantearte pequeños propósitos que con el paso del tiempo se irán convirtiendo en grandes metas por ejemplo no busques bajar todos esos kilos de más enseguida, concéntrate en pequeños pasos y hábitos qué te ayudarán a lograrlo a largo plazo, como el tener buenos hábitos alimenticios, hidratarte correctamente, mantenerte activa y dormir adecuadamente para que puedas ver resultados y no te frustres.

· Propósitos concretos: recuerda definir bien los objetivos que quieres lograr con límites claros. Por ejemplo, si quieres lograr el aumento salarial que has estado buscando, concéntrate en resolver aquellos obstáculos que no te permiten ser candidato, es decir si requieres un dominio avanzado de inglés, haz un plan de en cuánto tiempo y de qué forma alcanzarás ese nivel.

· Haz equipo: tener un cómplice o aliado siempre es un plus, encuentra alguien con quien compartas metas y las realicen en conjunto para motivarse mutuamente, además al involucrar a alguien estarás más comprometido y al sentirte apoyado por alguien en especial en esos momentos donde dudas de tu capacidad para lograrlo, ¡harán la diferencia!

· Piensa en positivo: cuando ya tengas tus propósitos en mente, enlista los beneficios que obtendrás al alcanzarlos y en cómo te sentirás cuando los logres.Tener esto siempre presente te será de ayuda para superar los momentos difíciles.

· No te desesperes: ten en mente que no todo siempre sale como lo planeamos, puede ser que nos tome más tiempo del que pensamos o que se nos presenten obstáculos que no contemplamos, pero debes seguir peleando por eso que tanto deseas. Recuerda que todo lo bueno tiene un costo y una de las claves del éxito es levantarte tantas veces como te has caído.

· No te autosabotees: no olvides reconocerte todo el trabajo y esfuerzo que estas poniendo en lograr tus metas, muchas veces vamos por buen camino, pero somos muy duros con nosotros mismos, volviéndonos cada vez más exigentes y dificultándonos el seguir adelante, haciendo que el proceso de crecimiento se vuelva una tortura en vez de un bello camino al éxito. Así que disfruta cada paso que das y reconoce el esfuerzo que implicó.

Sabemos que lograr nuestros objetivos y metas no es fácil, implica esfuerzo, dedicación y constancia. Si ya has hecho todo los que está a tu alcance y has puesto todo tu esfuerzo y aún así no logras superar los obstáculos en el camino, recuerda que eso no es necesariamente malo ya que implica un gran trabajo de autoconocimiento el reconocer que necesitamos apoyo, por eso te invitamos a que te acerques a expertos certificados en desarrollo personal, para que te guíen y superen juntos los obstáculos que vengan enfrente.