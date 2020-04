Consultamos a la gurú espiritual Bonnie Baker para que nos compartiera sus mejores 20 tips para combatir la angustia, la ansiedad y la apatía en medio de la cuarentena por la pandemia de Coronavirus. Al final te dejo la liga de la primera parte.

Continuemos, pues, con estos puntos muy importantes para sobrellevar este tiempo difícil.

¿Qué les digo a mis hijos?

Sé consciente, lo que les digas es lo que van a percibir de esta crisis en años por venir. No los asustes. Si tienes que salir a trabajar no los contagies de tu estrés al volver. Este evento estará estampado en ellos cuando tengan nuestra edad: ¿lo vivió con miedo o con responsabilidad ante el cuidado de la naturaleza y la solidaridad hacia los otros?

Siento culpa por no poder ayudar a otros

La culpa de la otredad no te sirve a ti ni a ellos. Cuando pienses en las personas que perdieron su trabajo o su negocio, que viven hacinadas, en las mujeres encerradas con su violentador o aquellas que deben seguir su día a día en el transporte público o en lugares abarrotados, no llores ni tengas lástima porque eso es negatividad para ellos. Si puedes ayudarlos sin exponerte hazlo, pero si no, irradia energía positiva enfocada a ellos. Es lo único que sí puedes hacer.

¿Soy egoísta por exagerar mis cuidados?

No. Estás haciéndote cargo de ti. La vida es como en los aviones cuando te dicen que te pongas la mascarilla primero y luego a tu acompañante: primero mi cuerpo y mi mente, después mi familia y mi comunidad y por último mi sociedad. No puedes ayudar si no empiezas por ayudarte a ti misma. En una crisis, aún más.

Estoy comiendo de más…

Es normal si no tienes la costumbre de estar en tu casa. Opta por una dieta rica en pro bióticos y con una dosis extra de antioxidantes, vitaminas y minerales (que se encuentran en vegetales verdes, frutas, fibras, semillas naturales y pescados). No solo no engordarás, sino que ayudarás a tu mente, porque los carbohidratos, grasas saturadas y exceso de proteínas te aletargan y te hacen proclive a la depresión. Bebe agua abundante (2 litros) para hidratarte.

No me da ni el sol…

Está bien no salir de casa, pero procura exponerte a los rayos del sol durante unos 10 minutos al día en una ventana, azotea, patio, balcón, jardín o banqueta; el sol estimula la producción de Vitamina D que reduce las infecciones de las vías respiratorias superiores y ayuda al sistema inmunológico, también libera endorfinas y te hace sentir viva.

¿Hago aromaterapia?

Sí, los aceites esenciales naturales (sin químicos) tienen beneficios antimicrobianos, antivirales y antisépticos, a partir de la inhalación o de absorción tópica (frotarlos en la piel). En Satteva tenemos una fórmula patentada de aceite esencial llamado «Pureza» con una mezcla de lavanda, tomillo, menta, eucalipto y árbol de té, por ejemplo. También puedes hacer inhalaciones de vapor con eucalipto, lavanda, menta o tomillo.

No quiero pensar en el futuro

Decreta desde la conciencia: «yo soy», imaginando la perfección de tu cuerpo y la defensa contra todos los pensamientos negativos. Esta afirmación mantiene la frecuencia cardíaca elevada, con alegría y vitalidad, sin temor y con confianza en el espíritu de vida.

¿Escucho música?

No solo la debes escuchar sino debes generarla. ¡Canta! Sus beneficios curativos incluyen la liberación emocional y sintonizan la energía del cuerpo. Por otro lado, si tienes oportunidad de integrarte a una terapia de sonido (en IG hay varias cuentas con meditaciones guiadas y terapia de cuencos) es efectiva para la relajación y desbloqueo del cuerpo. Los sonidos disminuyen el estrés, la ansiedad y la depresión.

Tengo insomnio

El sueño es como un péndulo: el cuerpo y la mente necesitan un balance entre actividad y descanso profundo, es necesario para mantener un bienestar. Toma una siesta de 20 minutos cuando tu cuerpo lo requiera y realiza rituales en la noche antes de dormir (como meditar, respirar 4-7-8 y hacer aromaterapia). Antes de dormir, enlista tus agradecimientos del día; eso te dará paz.

¿Puedo distraerme con la tele y el celular?

Durante un rato está bien, pero el uso excesivo del móvil y la tele nos enfrenta a una saturación de información que puede ser agobiante y a una esclavitud de los otros, además de contaminar tu cuerpo con señales electromagnéticas. Para estar en paz y no tener insomnio ni dolores de cabeza desconéctate totalmente del celular y solo úsalo para temas laborales y hablar con tus seres queridos; imponte horarios. Lo mismo con la tele: nunca la veas antes de dormir. Lee un libro y medita.

