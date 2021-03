Desafortunadamente vivimos en un país donde las mujeres tienen que trabajar hasta cinco días más para igualar el salario de un hombre, y aunque tengan más escolaridad y trabajen más, reciben un salario menor, sólo por ser mujeres.

La OCDE señala que en México la brecha salarial entre mujeres y hombres hasta 2019 era de 18.8% y representaba una de las más amplias brechas de los países miembros de este organismo, muy por encima del promedio identificado en 13 por ciento. ¡Habrá que ver el efecto de la pandemia!

Pero esa inequidad se extiende hacia la inclusión financiera, y entonces como si en lo laboral y salarial no fuera suficiente, también tenemos menos oportunidades para acceder a productos y servicios financieros como el ahorro, créditos y/o seguros, lo que nos hace más vulnerables que los hombres en materia de nuestra economía.

Diversas entidades están haciendo esfuerzos para promover la importancia de la inclusión y la educación financiera, pero ¿qué podemos hacer cada una de nosotras? Educarnos financieramente es clave.

Desafortunadamente, de acuerdo con la Condusef, en el país sólo 3 de cada 10 personas tiene conocimientos que pueden ayudarle a manejar adecuadamente sus finanzas, y sólo 7.3 por ciento de las mujeres ha tomado algún curso sobre ahorro, cómo hacer un presupuesto o acerca del uso responsable de crédito.

Cabe mencionar que actualmente puedes encontrar diversas opciones para aprender más sobre finanzas personales, desde sitios, podcast, videos y/o hasta cursos gratuitos.

Datos de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2018 señalan que 76% de las mujeres admitió hacer mensualmente compras no planeadas, y 58.2 % dice que registra su presupuesto sólo mentalmente. ¿Te suena? Esto se traduce en que existen áreas de oportunidad para una mejora en la administración de los ingresos.

Mujer precavida vale por dos

Soñar un país mejor no cuesta nada, pero no podemos pretender un cambio, ni el más leve, si no movemos un dedo para hacerlo.

En la medida en que nos interesemos e informemos más en cómo podemos manejar adecuadamente nuestras finanzas, podremos incrementar nuestro bienestar personal y emocional; y a la vez ayudar a crecer la inclusión y la educación financiera en nuestro país.

¿Quién no quiere dejar de tronarse los dedos porque la quincena no alcanza? Pero ojo, no se trata de tener mucho o poco dinero, sino de saber cómo administrarlo, cuidarlo, valorarlo e incluso hacerlo crecer.

Así que mujeres hermosas, es momento de tomar el control de su economía y optimizarlo a su favor.

Sácale provecho a tu talento innato en el manejo de dinero

La buena noticias es que las mujeres tenemos un no sé qué, que qué sé yo que hacemos maravillas con el dinero de forma innata ¿se imaginan si aprendemos más de estos temas?

Y es que, si recordamos que cuando los ingresos del hogar dependían del hombre, (actualmente 3 de cada 10 hogares mexicanos tiene jefatura femenina), las mujeres administraban y estiraban el dinero para satisfacer las necesidades de la familia.

Al final siempre hemos tenido ese papel de “administradoras”, así que estos consejos pueden ayudarte a sacarle jugo a dicha habilidad.

5 Hábitos financieros para mujeres

1.Mejora tu educación financiera

Aprovecha las diversas opciones que existen, recuerda que aprender de finanzas personales siempre será una buena inversión. Pero incluso si no quieres gastar, por ejemplo, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) crearon Proyecto Minerva, el cual consta de una plataforma en la que se ofrecen talleres sobre finanzas personales, de forma gratuita, a las mujeres mexicanas.

Si quieres obtener más información da clic AQUÍ.

2.Planifica y ten un presupuesto

De acuerdo también con la ENIF 2018, 6 de cada 10 mujeres no llevan registros de sus gastos en el país. ¡Éste es el primer paso para organizar tus finanzas! Lleva un presupuesto y anota cuánto tienes, cuáles son tus gastos fijos o variables, cuánto destinas al ahorro, a saldar deudas, a inversión… Esto te ayudará a tener una clara visión, analizar si lo estás haciendo bien o qué puntos en tu administración pueden mejorar.

3. Ahorra y piensa en tu futuro

Las mujeres somos grandes previsoras, por ejemplo, solemos guardar dinero para situaciones imprevistas. Sin embargo, conviene hacerlo de manera formal con esquemas como un seguro de ahorro o inyectándole dinero a la afore.

Las estadísticas dicen que sólo el 33% de las mujeres prefiere ahorrar el dinero para su futuro antes de gastarlo. Sin duda necesitamos incrementar esta cifra. Recuerda que mientras mayor anticipación tengas en la planeación de tu futuro, mayores serán los beneficios.

4.Comparte el aprendizaje

El Barómetro Internacional de la Alfabetización Financiera de las Mujeres señaló que las mujeres mexicanas ocupan el primer lugar en hablar con los hijos de finanzas. Si eres mamá, nada como ponerles el ejemplo y transmitirles conocimiento. Rompamos el círculo vicioso de la baja educación financiera en el país; y empecemos a preparar a las nuevas generaciones para que sean adultos financieramente responsables e informados.

5-Ponte metas y alcanzar sus objetivos

Si sabemos a dónde queremos llegar, es más fácil trabajar y hacer todo lo posible para llegar ahí. El 16.9 por ciento de las mujeres dice que nunca se fija metas económicas, mientras que el 43.5 señaló que sólo algunas veces. Una meta financiera es una declaración sobre algo que deseas lograr, como ahorrar una suma de dinero concreta para algún propósito específico. Así que comienza a establecer cuáles son esos sueños que quieres alcanzar a corto, mediano y largo plazo.

Como ven, las mujeres y las finanzas somos una buena combinación, aprovechemos eso y tomemos acciones en pro de nuestro bienestar financiero.