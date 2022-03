Alexa Demie es la actriz que da vida a Maddy Pérez, protagonista de la serie Euphoria. Maddy es uno de los personajes más adorados de la serie y ha sentado un precedente del estereotipo de popularidad en producciones estadounidenses. Alexa tampoco se queda atrás y es que el estilazo en su vida real le hace honor a su papel de diva.

Primero hablemos de Maddy

Maddie Pérez no está a la altura de la fórmula diva estadounidense. No tiene la estatura de supermodelo, una piel blanca y perfecta, ni un largo cabello rubio. No es súper rica ni proviene de una familia perfecta. Maddy Pérez, la “chica popular” de su instituto, no tiene dichas características tradicionales e irreales y esa es la razón por la cual es tan amada.

Esta chica latinoamericana proveniente de una familia disfuncional, que vemos inmersa en una relación tóxica y con amistades con personalidades variadas es un personaje más humano, más real que cualquier diva de producciones como mean Girls, Cheers y similares. La única semejanza es su amor por la moda y el estilo que marcó tendencia desde los comienzos de la serie.

La voz de Maddy, Alexa Demie

Alexa Demie tampoco se queda atrás y dentro de sus redes sociales podemos ver una predominancia en looks de los 60: diversos estilos y peinados para lucir en sus creativas composiciones fotográficas de época. Alexa es la protagonista principal, en sus fotografías se puede apreciar esencia latina, mucho blanco-negro y algunos maquillajes súper deslumbrantes.

Esta actriz y cantante –es casi como la Hannah Montana del momento- estadounidense, ¡tiene ascendencia mexicana! Su primer debut en la televisión fue dentro de la serie Ray Donovan como Shairee. Hay quienes también la recordarán desempeñando el rol de Ingrid en The OA, serie que fue bastante popular en su momento.

Puede que veamos la carrera de Alexa en ascenso. ¿Volverá algún día a estar en papeles similares al de Euphoria? Estamos seguros que, su próxima colaboración –o creación- será todo un éxito.