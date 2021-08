¡Cuidado con lo que te crees! Hacks de Tiktok que no funcionan

¿Tú eres como yo que no se compra ciertas cosas que ves en los hacks de Tiktok o IG?

Es que muchas cosas parecen salidas de una fantasía y si bien sabemos que muchas sí funcionan, otras…

Por ejemplo, no es lo mismo que te digan que el agua con sábila puede ser buena para tu salud…

…a que te digan que te pongas corrector en el cabello, que lo difumines y que no se te manchará ni un pelo… ¿poooor?

Pero como yo no soy experta en belleza y estos hacks de Tiktok e Instagram no son algo que me apetezca hacer, mejor lo dejo en voz de la experta: Ratolina.

De hecho, este texto salió después de haber visto el video de la beauty vlogger española y pensar: ¡es que les tengo que contar a todas las lectoras de KENA cada uno de los tips!

Y bueno, esto es muy visual y doña Ratolina se puso a probar varios trucos o hacks de Tiktok e Instagram que a ella le sonaban a: ¡no funcionan! Y nos lo muestra en video: por qué no lo hacen.

¿Por qué no funcionan estos hacks de Tiktok?

Cada uno por su razón, pero muchos de ellos por exceso de producto, porque en realidad el resultado no es como lo dicen (con la técnica o el producto que dicen) y porque siempre tienen una maña: hay corte en el video.

Como nos tiene acostumbradas a sus seguidoras, Ratolina nos hace reír mucho y también nos pone a reflexionar en todo eso que creemos como ley nomás porque se ve «re-lindo» y gente con muchísimos seguidores afirma que funciona. También esto sirve para no creer que lo estamos haciendo mal o que no servimos para tal o cual cosa porque no nos sale el truquillo.

Así que pónganse cómodas y prepárense a darse cuenta cómo han -hemos- vivido engañadas.

