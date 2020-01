Desarrolladora de productos en Iam (aranth), Hellen es mucho más que una Nutrióloga holística. Es creadora, líder de proyecto, mamá de cuatro, esposa y mujer en balance.

“Durante muchísimos años me dediqué al diagnóstico funcional y gracias a toda la gente que vi, me di cuenta de lo que se requería en el mercado. Entre consulta y consulta comencé este proyecto del que les voy a contar. Yo apoyaba a la gente a encontrar balance a través de la nutrición.”

Mamá de cuatro -recalco-, con una historia romántica de esas increíbles: se casó con su novio de los 14 años. Se convirtió en mercadóloga y nutrióloga al mismo tiempo que criaba a su primer pequeño… y después a los otros.

“Nos mudamos a Estados Unidos porque en California es la meca de todo lo sano, es un mercado enorme y se puede beneficiar a la comunidad mexicana, además de llevar este producto mexicano al mundo.»

Es epecialista en diagnóstico funcional y regeneración celular, muy específicamente, tiene especialidad en temas femeninos, como fertilidad y lactancia. También realiza terapias holísticas: flores de Bach, acupuntura, entre otras. Al unir estas técnicas de dio cuenta de que lo que la gente buscaba era básicamente cambio de hábitos: el Lifestyle medicine.

“A través de tu alimentación y hábitos puedes ir cambiando tu vida: tu descanso, tus niveles de energía, tu concentración laboral.

«Venía gente conmigo que no estaba enferma pero no se sentía bien, con energía, vitalidad; equilibrada.”

Hellen apoyaba a cada persona de una forma personalizada, adecuaba un estilo de vida que encajara con su vida real. Es decir, tomar la vida que tienes y buscar cómo meter ejercicios y nutrición a eso. A partir de lo que ya existe.

“Hay que adoptar nuevos hábitos paso a paso porque si lo haces viceversa, -que es algo que recomiendan muchos- los cambios se realizan durante poco tiempo.

La salud es un camino, no destino.

¿Cómo surge I am (aranth)?

«Empecé por los pacientes. Ellos querían llevar a cabo mis recomendaciones pero no encontraban fácilmente productos de calidad.

“Me di cuenta de que había mucha falta de información sobre cómo elegir productos conscientemente, los productos saludables. Todo lo que comes o te untas, le da o le quita a tu cuerpo algo. ¿Por qué quitar? Porque si un producto está lleno de colorantes, de ingredientes genéticamente modificados, a tu cuerpo le va a costar mucho trabajo digerirlos. Entonces le quitan vitalidad.

«Es dañino para tus células darles productos que no son naturales. Imagina, son químicos elaborados en laboratorio… los humanos no hemos evolucionado para metabolizarlos o digerirlos. Yo creo que muchos de los problemas metabólicos que tenemos actualmente –tanto en niños como adultos-, vienen de los productos que consumimos.»

Productos sustentables para México. Honesto y transparente en la cadena de suministros, así nació I am (aranth).

«Entonces I am (aranth) surgió por ofrecer lo que la gente estaba necesitando. Y parte de un estilo de vida saludable y equilibrado es seguir comiendo tus botanas favoritas pero en sus mejores versiones. La más saludable.»

Siete promesas en el desarrollo del producto

Productos deliciosos. Para toda la familia.

Para toda la familia. Completamente libre de ingredientes artificiales , por eso tuvimos que entrarle desde la materia prima.

, por eso tuvimos que entrarle desde la materia prima. No usamos azúcar refinada . Utilizamos endulzantes más sanos, como piloncillo o azúcar mascabado, miel de agave… que aporte nutrición.

. Utilizamos endulzantes más sanos, como piloncillo o azúcar mascabado, miel de agave… que aporte nutrición. Evitamos los genéticamente modificados : NON GMO.

: NON GMO. No usamos ingredientes con gluten . No es porque sea todo malo, sino porque tuvimos el reto de sustituir la harina blanca con algo más. Entonces ahí nos prometimos agregar harina de nopal, de garbanzo…

. No es porque sea todo malo, sino porque tuvimos el reto de sustituir la harina blanca con algo más. Entonces ahí nos prometimos agregar harina de nopal, de garbanzo… Productos veganos : que vienen de la tierra. No hay tema de maltrato animal, tampoco tienen lácteos. Estamos certificados por Vegan.org.

: que vienen de la tierra. No hay tema de maltrato animal, tampoco tienen lácteos. Estamos certificados por Vegan.org. Fair Trade: el comercio justo es beneficiar a las comunidades que trabajan con nosotros. Pagar de manera justa, tener compromiso con la gente que está cuidando la producción del amaranto durante décadas.

Suena fácil pero no lo ha sido. El desarrollo de los productos costó poco más de dos años. “Fuimos innovando hasta construir la casa. Cuando sigues tu core value es un proyecto exitoso.

«Por ejemplo, nuestro chocolate es vegano… No es totalmente oscuro, porque no a todo mundo le gusta, en especial a los niños. Ellos necesitan algo lechoso, entonces le pusimos leche de almendra para que no fuera lácteo pero que mis hijos lo amaran.

«Tenemos cuatro fábricas: en la Ciudad de México, Morelos y las afueras de la ciudad. Cada una produce distintas cosas: galletas, botanas, chocolate y obleas.

¿Por qué amaranto?

«No era la idea original, pero una muy buena amiga me inspiró. Me di cuenta que yo le daba productos de amaranto a la gente y veía ciertas mejoras: dormían mejor o manejaban mejor su estrés, por ejemplo. Entonces me puse a investigar de esta semilla que crece en México desde la época de los Aztecas. La llamaban la semilla eterna, porque la flor dura muchísimo. Los Aztecas se lo daban a sus guerreros, a sus mujeres embarazadas, sabían los beneficios.

«Estuvo muy escondido durante años pero de repente, volvió a surgir. Ahora nosotros buscamos que siga la tradición de consumirlo pero en su mejor versión.

«Estamos demostrando que el amaranto se puede aplicar en todo: en cacahuates, chocolates, churritos… Los encuentras en Chedrahui, Emir, Europea, Liverpool, tiendas de cosas naturales…. estamos por entrar a la Comercial y Superama. Hasta hoy todo mundo nos ha dado una oportunidad de entrar en sus tiendas, ¡les encanta el producto!

«Tenemos una línea más económica, también saludable, Cha Cha Chá es una línea completa y también muy rica.»

¿Cómo logras el balance en tu vida?

«Cuando pones balance en tu vida personal, las cosas se acomodan. Cuando sabes que les estás dando el tiempo y espacio a tus hijos y tu pareja (en caso de tenerlos), lo profesional se acomoda. Sí es importante tener una vida profesional, en mi caso es algo que comparto con mi marido. Si eres muy buena profesionalmente pero tienes un caos en tu casa no traes esa energía para ser buena profesional. Siento que tiene que haber un balance. Mi prioridad son mis hijos y mi esposo pero soy muy organizada y ordenada. Cargo una agenda y una lista para que no se me pase nada.

«Cuando estoy con mis hijos, estoy con mis hijos. Tendemos a ser muy multi tasks pero a veces eso puede jugar en nuestra contra. Sí hay momentos de trabajo, momentos de niños, momentos de los dos, claro. Yo les cocino a mis hijos, hacemos tareas. Para mí es algo personal, darles comida saludable. Ahí puede entrar lo multi tasker: mientras cocino escucho un audio.

«Si una decide ser mamá tienes que apostarle a formar niños responsable con la vida, niños que recibieron mucho amor, empáticos con la vida de los que se rodean, que sepan que todos somos luz y para yo ser luz para ellos, hay que estar. Niños con atención. Creo que muchos problemas a los que nos enfrentamos de adultos son porque no tuvimos suficiente atención de chiquitos.

«Mi trabajo es de medio tiempo porque me rodeo de gente en la que confío y que es mi familia. Obviamente ayuda que estoy con mi esposo.

«También hay periodos de descanso. Es muy importante, porque a veces el éxito puede ser vicioso: un poquito más, un poquito más. El niño está bien, está jugando, entonces trabajo media hora más. Pero cuando te estableces horarios: estas son mis horas de trabajo, estas son mis horas de goce, donde me voy a desconectar y estar con los niños, se puede lograr todo.

«Yo siempre digo que una persona se divide por espacios, puedes dar el 100 por cierto a cada parte de tu vida: 100 % a tus hijos cuando estás con ellos, 100% cuando estás en el negocio. Cuando estás haciendo algo, dale el 100 en eso.»

Recomienda tres productos de tus marcas a las mujeres KENA

Uno de los dos chocolates : a todas nos gustan. El chocolate nos sube la serotonina, nos pone en el mood de seguir; es energético, es alto en proteína, tiene todos los beneficios del amaranto.

: a todas nos gustan. El chocolate nos sube la serotonina, nos pone en el mood de seguir; es energético, es alto en proteína, tiene todos los beneficios del amaranto. La galleta : a todos nos fascina lo panosito. Esta galleta está hecha con avena, almendra y amaranto. Media galleta te ayuda a que te olvides del pan, te viene como una bendición. Nosotros la calentamos.

: a todos nos fascina lo panosito. Esta galleta está hecha con avena, almendra y amaranto. Media galleta te ayuda a que te olvides del pan, te viene como una bendición. Nosotros la calentamos. El charrito o cacahuate: algo salado para cuando se nos antoja algo crunchy y salado que no sea chatarra.

Nosotros ya probamos estos productos y nos encantan, así que te podemos decir que lo que Hellen predica sí lo aplica. Nos encantó conocerla.