(Con lectura del I Ching)

Sagitario

22 noviembre a 21 diciembre

Palabra clave: Avanzar

El universo confabula a tu favor para que avances en tu vida profesional. Este mes se presentarán nuevas ofertas laborales que te harán revisar lo que ya tienes. No te cierres a nuevos horizontes, pero eso sí, evalúa con lupa lo que te conviene a ti y a tu familia. Es hora de salir de tu zona de confort y disfrutar de tu trabajo. Tu éxito se encuentra a la vuelta de la esquina. Sal por él y no pierdas más tiempo.

Capricornio

22 diciembre a 20 enero

Palabra clave: Alegría

Has pasado la mayor parte del año 2021 sintiéndote triste, sola y sin fuerzas para seguir adelante. Sin embargo, todo eso ha estado, en gran medida, en tu mente. Ya es tiempo de que te conectes con lo positivo que tiene tu vida, valores a quienes te rodean y empieces a sonreír desde que te levantes. Si no sientes ánimo, hazlo como un ejercicio. Verás que luego se te dará naturalmente.

Acuario

21 enero a 19 febrero

Palabra clave: Confusión

Caerás en discusiones que no sabes ni cómo comenzaron. Sentirás que todo a tu alrededor es complicado y no estarás muy lejos de la realidad. Para superar este período de enredos, solo mantén la clama, no des ninguna respuesta sin pensar en todos los aspectos y evita dejarte llevar por lo que digan los demás. La claridad llegará cuando encuentres el sosiego dentro de ti. Ten paciencia que todo pasará.

Piscis

20 febrero a 18 marzo

Palabra clave: Excesos

Este mes se presta para que caigas en excesos de toda índole. La recomendación, ¡evítalos! Si te dejas llevar por ellos, terminarás endeudada, cansada y hasta podrías cometer imprudencias que te cuesten caro. Modérate en fiestas, encuentros, comidas y en todos los aspectos referentes a tu vida social. Comparte sin exagerar. No tienes que ser la última que se va de todos lados.

Aries

19 marzo a 19 abril

Palabra clave: Aceptar

Aunque no te guste lo que estás viendo en el mundo y en tu círculo cercano, acepta las cosas tal cual son. No critiques, no te quejes, solo ve el lado positivo que cada situación tiene. Procura ser más flexible, empezando por ti misma. No enjuicies y busca la luz en el que tienes enfrente. Eso será muy liberador y te ayudará a lograr los objetivos que te planteaste con tanto amor para el 2022.

Tauro

20 abril a 20 mayo

Palabra clave: Bondad

Tu entorno familiar y de amigos requiere de una mayor dosis de bondad y está en ti dárselas. Deja de pensar en qué recibirás a cambio por las buenas acciones que llevas a cabo y empieza a ponerte en los zapatos de los demás. Procura dar mucho más de lo que recibes a cambio y te sorprenderás. Si lo haces de corazón, será el universo quien te ofrezca lo que necesitas en el momento indicado.

Géminis

21 mayo a 20 junio

Palabra clave: Perder

Busca la manera de concentrarte en cada cosa que hagas en cada momento del día. Centra más tu atención. Últimamente estás olvidándolo todo y eso te está trayendo problemas en la oficina y en tu casa. Todo es asunto de poner tu atención en una cosa a la vez. Así evitarás perder tiempo y hasta cosas que por descuido no consigues. Toma más agua, eso ayuda mucho a la concentración.

Cáncer

21 junio a 21 julio

Palabra clave: Volver

Inesperadamente recibirás la visita (o llamada) de una persona que siempre ha significado muchísimo para ti. No le reproches su desaparición y disfruta que nuevamente la tienes cerquita de ti. Goza al máximo con ella. Si tienes a alguien a quien extrañas demasiado, ponte tú en movimiento ya y búscala. Es momento de compartir, sin carreras, con los seres queridos. No lo dejes para mañana.

Leo

22 julio a 22 agosto

Palabra clave: Abundancia

El cierre del 2021 te traerá un dinero inesperado. Finalmente, lo sembrado ha comenzado a dar sus frutos. Pero no enloquezcas y comiences a gastar descontroladamente. Ojalá hayas aprendido la difícil lección que te dejaron, económicamente hablando, los dos últimos años. Con mesura y prudencia volverás a equilibrar tus finanzas y podrás comenzar a darte otra vez tus gustos.

Virgo

23 agosto a 22 septiembre

Palabra clave: Disfrutar

Este año las responsabilidades te han sobrepasado, pero ya llegó el momento de hacer un alto, recargar baterías y prepararte para el año que entra. Procura cerrar la mayor cantidad de ciclos que puedas, especialmente en el ámbito laboral. Ve terminando proyectos y no dejes nada pendiente para enero. Date un tiempo para planificar con detenimiento lo que tanto deseas lograr en el año 2022.

Libra

23 septiembre a 22 octubre

Palabra clave: Centrarse

Ya deja de esperar que las situaciones que más necesitas ver claramente se resuelvan por arte de magia. Si no tomas acciones contundentes, todo seguirá igual. Es momento de asentar los pies en la tierra y poner en práctica tu asertividad. Tienes las soluciones dentro de ti. Enfrenta lo que deseas aclarar y busca distintos caminos para alcanzar el resultado que esperas. Viene éxito.

Escorpión

23 octubre a 21 noviembre

Palabra clave: Angustia

A principio de mes sentirás que estás perdiendo el control de todo y de todos, eso te producirá muchísima angustia. Lo que debes hacer es aceptar las cosas tal cual se presentan y dejar fluir. Las aguas volverán a su cauce más rápido de lo que te imaginas. Es tiempo de paz, así que procúratela a ti misma. Acostúmbrate a tomar un té de manzanilla en la mañana, y uno de tila por la noche. Relax es la consigna.