Aquí los horóscopos de marzo 2021, con lectura del I Ching.

Piscis

20 febrero a 18 marzo

Palabra clave: exhibir

Has pasado mucho tiempo escondiéndote del mundo. Si deseas lograr tus metas profesionales, debes salir de tu zona de confort y comenzar a exponerte. Ser vulnerable es el primer paso para ser fuerte y lograr lo que te propongas. Demuestra todo lo que sabes sin temor al qué dirán o a equivocarte. Tienes los dones y las bendiciones para lograrlo, solo te falta dar ese pequeño paso hacia el exterior. Te sorprenderás del apoyo que recibirás.

Aries

19 marzo a 19 abril

Palabra clave: dar

Es tiempo de dar. No estamos hablando de obsequios materiales, de esos que tan generosamente se te da bien entregar a propios y extraños. El universo te está pidiendo otras cosas. Que regales, cada día, una gran sonrisa, realices una buena acción a alguien que no conoces, cedas el paso al manejar o, sencillamente, hagas una llamada a esa persona que sabes que se alegrará de escucharte. Recuerda, pequeñas acciones generan grandes cambios.

Tauro

20 abril a 20 mayo

Palabra clave: actualizar

Te has negado a montarte en el autobús de la tecnología en estos meses en los que tu actividad ha sido menos intensa. El mundo cambió. Si no te actualizas, te quedarás aún más rezagada de lo que estás en este momento y será dificilísimo ponerte al día. Piérdele el miedo a lo nuevo. No es tan complicado como lo imaginas. Siempre habrá alguien dispuesto a echarte una mano con tal de que puedas aprender eso que tanta falta te hace, pero está en ti abrirle la puerta.

Géminis

21 mayo a 20 junio

Palabra clave: cooperar

Hay una persona en tu entorno más íntimo que necesita urgentemente de tu ayuda. Sin embargo, no encuentra la manera de pedírtelo. Trata de ver a quién le están haciendo falta tus consejos e incluso una ayuda económica para subsanar una grave situación. Recuerda que cuando has necesitado de alguien, siempre ha aparecido un alma noble que te ha tendido la mano y te ha auxiliado para salir del trance. Ahora se invirtieron los papeles y debes ser tú quien lo haga.

Cáncer

21 junio a 21 julio

Palabra clave: razonar

Eres de las personas a las que les cuesta mucho dar explicaciones. Sin embargo, en estos meses deberás hacerlo, tanto en el plano laboral como en el personal. Has tomado decisiones que para algunos son equivocadas, y si no argumentas por qué lo hiciste, podrías terminar sin trabajo o con serios problemas familiares. Si explicas correctamente la causa de tu actitud, la gente entenderá y podrás salir fortalecida. Posiblemente no sea más que un malentendido.

Leo

22 julio a 23 agosto

Palabra clave: definir

Debes aprender a discernir lo bueno de lo malo. Lo mediocre de lo excelente. Parece que lo sabías, pero debes revisarlo. Nadie te obliga a quedarte con lo malo conocido. No te dejes influenciar por lo que te digan tus amigos. Analiza cada paso que vayas a dar y pon las cosas en una balanza antes de tomar decisiones importantes. Todo tiene sus pros y sus contras. No olvides que para obtener resultados distintos, debes hacer las cosas de una manera diferente.

Virgo

22 agosto a 22 septiembre

Palabra clave: finalizar

Aunque has tenido muchísimo tiempo para terminar tus compromisos laborales y personales, tu falta de decisión y la costumbre de procrastinar te impidió sacarle mayor provecho a todos los meses pasados en pandemia. Ahora tendrás que esforzarte el doble para finiquitar con éxito tus responsabilidades y no quedar mal. Si aún no sabes cómo hacerlo, pide ayuda a algún amigo que te apoye o a un profesional que te enseñe a organizarte.

Libra

23 septiembre a 22 octubre

Palabra clave: aceptar

Estás tan acostumbrada a solo dar, que te cuesta muchísimo trabajo abrirte a recibir. Hacerlo es un hermoso acto de humildad. Es momento de recoger los frutos de lo que has sembrado en los últimos años. Has pasado por tantas cosas desagradables, que ya el universo comienza a recompensarte con la tranquilidad, la estabilidad y la paz que tanto has anhelado. Mira las señales, solo así podrás disfrutar de la magia que la vida tiene ahora para ofrecerte.

Escorpión

23 octubre a 22 noviembre

Palabra clave: enredar

Sientes que aún estás en un torbellino, en medio de una tormenta que parece no terminar jamás. No encuentras respuestas lógicas a muchas cosas y eso te tiene demasiado inquieta. La recomendación es que hagas algo de meditación y busques la manera de poner tu mente y tus emociones en paz. No te empeñes en resolver lo que no está a tu alcance. Concéntrate en lo que sí puedes hacer por ti y para ti. Toma papel, lápiz y comienza a priorizar.

Sagitario

22 noviembre a 21 diciembre

Palabra clave: confianza

Es impresionante como la cuarentena y este período en el que has buscado conectar con tu yo interior te ha dado excelentes resultados. Acepta que has crecido muchísimo a través de la meditación. Tu fe se ha fortalecido más de lo que podías imaginar al inicio del año y esa es una ganancia en sí. No pierdas lo que has avanzado y busca conectar aún más con tu yo superior. Verás como por arte de magia todo empieza a mejorar en tu entorno.

Capricornio

22 diciembre a 20 enero

Palabra clave: solidaridad

En estos tiempos debemos pasar del yo al nosotros. Ahora que hemos retornado a la normalidad, es momento de poner en práctica todo lo que has deseado hacer cuando te encontrabas confinado en tu hogar. Comienza a compartir con tu familia y amigos. Organiza reuniones de pocas personas, pero cuidando al máximo los detalles. Acepta la mayor parte de las invitaciones que te hagan tus seres queridos. Rescata el tiempo perdido con alegría y optimismo.

Acuario

21 enero a 19 febrero

Palabra clave: crecer

Aunque para muchos este es un tiempo de replantearse la vida laboral, para ti será diferente. Estás en un momento de avanzar dentro de lo que toda tu vida has hecho. Si estás en una empresa, enfócate en ser la mejor de tu área, porque los astros están de tu lado para que puedas ascender y alcanzar ese cargo por el que tanto has luchado. Y si eres independiente, verás crecer tu negocio con menos esfuerzo del que habías pensado en el mes de abril.