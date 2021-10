(Con lectura del I Ching)

Libra

23 septiembre a 22 octubre

Palabra clave: Equilibrio

Necesitas tener todo controlado y estás comenzando a sentir que tu ámbito laboral se te está yendo de las manos. Es momento de detenerte, respirar profundo y esperar a que las aguas vuelvan a su cauce. No tomes ninguna decisión intempestiva. En un par de semanas todo estará más claro para ti. Será un tiempo tenso, pero tienes las herramientas para sortear el vendaval de la mejor manera.

Escorpión

23 octubre a 21 noviembre

Palabra clave: Expresar

Basta de hacerte la tonta ante esa situación que desde hace más de un mes te trae de malas. Sabes que tienes razón en lo que piensas, así que decídete a hablar. Eso sí, cuidando la forma en que lo haces. Te sorprenderá positivamente la reacción de la gente. Ocúpate de lo que te molesta y verás como tu vida comienza a iluminarse. Solo con tu actuar lograrás la paz que anhelas.

Sagitario

22 noviembre a 21 diciembre

Palabra clave: Adornar

No te dejes llevar por las apariencias. No todo lo que brilla es oro. Analiza lo que está detrás de esa propuesta económica que te están haciendo antes de decir firmar cualquier papel. Podrías complicarte la vida sin necesidad. Consulta con alguien de tu confianza que sepa del negocio para que te explique los peligros. Tómate tu tiempo para analizar y no te dejes llevar por presiones externas.

Capricornio

22 diciembre a 20 enero

Palabra clave: Decidir

Ya no puedes correr más la arruga. Es el momento de tomar una decisión en el ámbito amoroso, independientemente del dolor que eso te pueda causar. Seguir en una relación que no te aporta, y que por el contrario te asfixia, no es lo que necesitas en este momento de tu vida. Busca ayuda de un terapeuta y escoge lo que sea mejor para ti. Mereces volver a sonreír, sentirte plena, amada y acobijada.

Acuario

21 enero a 19 febrero

Palabra clave: Apertura

Los caminos se abren y las oportunidades te llegan por todas partes. Es tiempo de disfrutar plenamente y dejar de lado todo lo que te limita y te impide hacer realidad tus sueños más ansiados. Has pasado mucho trabajo y te llegó el momento de cosechar lo que sembrado con sangre, sudor y lágrimas. Deja atrás las culpas y disfruta de lo que la vida quiere regalarte, porque te lo mereces. Ábrete a recibir.

Piscis

20 febrero a 18 marzo

Palabra clave: Explicar

Por fin las dudas comienzan a disiparse. Las sombras desaparecen y la claridad de las respuestas que necesitas se presenta ante tus ojos. Conéctate con tu intuición y escucha detenidamente tu voz interior. Ellas te guiarán al desenlace que esperas en el campo profesional. El dinero que requieres para cubrir esa deuda llega a tus manos como por arte de magia. Agradécelo y actúa.

Aries

19 marzo a 19 abril

Palabra clave: Intervenir

Es tiempo de accionar. Ya basta de seguir dándole vueltas a la cabeza y analizar una y mil veces los pros y los contras de montar ese negocio con el que sueñas. Pon manos a la obra y comienza a dar los primeros pasos. Busca un buen socio o socia y empiecen a implementar su plan de acción. No será fácil, pero a mediano plazo habrá valido la pena el esfuerzo realizado. Será tu libertad económica.

Tauro

20 abril a 20 mayo

Palabra clave: Angustia

Es tiempo de poner a prueba tu fortaleza interior. Vienen complicaciones, pero si te mantienes serena y echas mano de las herramientas de las que dispones, saldrás fácilmente de las situaciones retadoras que se te presentarán. Aunque quieras insultar a la gente, piensa siempre que más moscas se cazan con miel que con hiel. Paciencia, mesura y equilibrio serán claves a lo largo de octubre.

Géminis

21 mayo a 20 junio

Palabra clave: Abundancia

Te puedes permitir darte esos lujos que llevas tiempo postergando. La prosperidad llegará a tu vida y permanecerá en ella por varios meses. Sin embargo, recuerda que siempre será oportuno ahorrar algo para cuando lleguen tiempos de vacas flacas. Disfruta en grande y, sobretodo, compártelo con tu familia y amigos más cercanos. Si estás a dieta, date unos días para saborear lo que más te gusta.

Cáncer

21 junio a 21 julio

Palabra clave: Cuidado

Ponte abusada para no caer en trampas. Y eso es válido tanto en compras que hagas físicamente como por internet. Revisa muy bien los mecanismos de pago antes de llevar a cabo cualquier transacción y no te fíes de nadie, por lo menos durante este mes. Si es posible, limita tus compras y hazlas a partir de diciembre. Esperemos que los astros para ese momento estén más favorables para ti.

Leo

22 julio a 22 agosto

Palabra clave: Detalles

Aunque no sueles ser muy detallista, si prestas atención este mes a las pequeñas cosas, todo fluirá de mejor manera. Llama a esa amiga con la que hace tiempo no te comunicas. Cómprale un pastel a tu pareja solo porque te provocó, o pon flores en tu casa para alegrar el fin de semana. Lleva a cabo acciones que normalmente no realizas y disfruta del placer de hacerlo porque sí. Te sentirás mucho mejor.

Virgo

23 agosto a 22 septiembre

Palabra clave: Viajar

Si tienes pensado realizar un viaje, es momento de tomar las maletas y hacerlo realidad. La energía está dada para que el placer de conocer nuevos lugares, experimentar sabores desconocidos y compartir con gente distinta que te enriquezca la mente y hasta las emociones. No importa que sea en tu misma ciudad, lo básico es que te abras a vivir experiencias que te sorprendan.