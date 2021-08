Horóscopos de agosto

Estos horóscopos están hechos con lectura del I Ching.

Leo

22 julio a 22 agosto

Palabra clave: Creatividad

Sal ya de tu zona de confort y comienza a buscar opciones diferentes, especialmente en tu ámbito laboral. Si haces siempre lo mismo, los resultados no cambiarán. No te quejes después por tener mala suerte. Es el momento oportuno de innovar y sacar todo ese potencial que tienes adormecido y estás desperdiciando solo por flojera. Deja que tus ideas se manifiesten libremente.

Virgo

23 agosto a 22 septiembre

Palabra clave: Receptivo

Es tiempo de escuchar y no de hablar. De aprender y no de enseñar. De sacar a flote tu humildad. El Universo quiere brindarte soluciones, pero tú no te tomas el momento para escucharlas. Si deseas respuestas, detente y préstale atención a tu voz interior. Con ella saldrás ganando. Si el revuelo a tu alrededor no te permite concentrarte, comienza a meditar antes de irte a la cama. Eso te ayudará.

Libra

23 septiembre a 22 octubre

Palabra clave: Proceso

Debes organizarte y seguir una metodología para sacar adelante todos los pendientes que tienes en tu ámbito laboral. Mientras más te apegues con rigurosidad a un proceso y vayas paso por paso, más fácilmente lograrás tus objetivos. Nada de trampas, porque todo saldrá mal si tratas de buscar el camino más fácil. Recuerda que el éxito se logra haciendo lo correcto, no lo más sencillo.

Escorpio

23 octubre a 21 noviembre

Palabra clave: Fuerza

Aunque sientas que no puedes más, tienes todo lo que necesitas para salir adelante en este difícil momento. No te permitas caer. Toma la fuerza que tantas veces has puesto de manifiesto y ejecuta las acciones pertinentes. Saldrás bien librada, aunque no lo veas claramente. Es tiempo de pedir ayuda. Eso te facilitará las cosas y le darás la oportunidad a alguien que te quiere de darte una mano.

Sagitario

22 noviembre a 21 diciembre

Palabra clave: Acercarse

Deja a un lado las peleas absurdas que no te llevan a nada. Acércate a esa persona con la que discutiste hace un par de meses, pero a la que le tienes muchísimo cariño. Si no te atreves a dar el paso sola, busca a alguien que te apoye y sirva de intermediario entre las dos. Verás la tranquilidad que eso te dará y las oportunidades de crecimiento que se te abrirán solo encontrando paz.

Capricornio

22 diciembre a 20 enero

Palabra clave: Locura

Ser tan rígida no te ayuda en estos momentos de cambios. Suéltate, atrévete a decir lo que tienes atorado en la garganta, ve a ese lugar que tanto deseas conocer y diviértete como adolescente. Es tiempo de dejarte llevar por la locura. Persigue tus sueños porque estás próxima a alcanzarlos. Si te atreves a cambiar de look, te sentirás como toda una diosa. Comienza por tu cabello y verás.

Acuario

21 enero a 19 febrero

Palabra clave: Obstáculo

Aunque piensas que ese problema que te impide dormir no tiene solución, la verdad es que sí la tiene y es más fácil de resolver de lo que imaginas. Si lo ves como una prueba y no como un obstáculo infranqueable, hallarás la mejor salida. Las dificultades están a la orden del día, pero saldrás triunfante y agradecerás haber pasado por estos momentos complicados. Lo que viene es maravilloso.

Piscis

20 febrero a 18 marzo

Palabra clave: Amabilidad

Para que la gente te haga caso debes cambiar la estrategia radicalmente. Basta de gritar y de imponer. Cálmate, piensa bien lo que vas a decir y busca maneras amables para que tus empleados ejecuten, de buen grado, las acciones que tanto necesitas. Igual sucede en tu casa. Con desesperarte no lograrás que la situación cambie a tu favor. Paciencia y buen humor es lo que necesitas ahora. Céntrate.

Aries

19 marzo a 19 abril

Palabra clave: Constancia

Comienzas mil cosas y no terminas ninguna. Ponle un alto ya a esa actitud, organízate y sé constante en cada acción que decidas emprender. Resuelve una por una las actividades pendientes y no te detengas en el camino hasta alcanzar los objetivos planteados. Sin persistes en lo que tienes en mente, el éxito está asegurado. Si abandonas por cansancio o dejadez, alguien te ganará el puesto.

Tauro

20 abril a 20 mayo

Palabra clave: Amistad

Con todo lo vivido has descuidado a tus amistades. Tú, que eras la viva imagen de la solidaridad. Es momento de retomar el contacto, mejor si es físicamente. Abre un espacio en tu agenda y, cada semana, reúnete con alguien importante para ti, aunque sea solo para tomarte un café por un par de horas. No detengas tus citas hasta que vuelvas a reencontrarte con tus afectos. Será fantástico para todos.

Géminis

21 mayo a 20 junio

Palabra clave: Liderazgo

Tengas o no personal a tu cargo, debes mentalizar que para ser un buen líder es imprescindible hacer que la gente te admire, respete y siga. Para lograrlo debes trabajar en tu inteligencia emocional. Eso es clave para todas las áreas de la vida. No puedes dejarte llevar por arrebatos de cólera. Debes ser empática y escuchar con atención lo que tus colaboradores tienen que decirte. Retoma esa actitud.

Cáncer

21 junio a 21 julio

Palabra clave: Dificultad

Puedes sentir que en estos momentos todo se está yendo fuera de control y la verdad es que es así. En la vida a veces se está arriba y otras abajo. Mantén la calma y espera a que la tormenta pase. Todo volverá a su lugar sin esfuerzo si no te presionas para que las cosas sean como quieres. El sol volverá a brillar y recordarás con una sonrisa este difícil momento por el que estás atravesando.