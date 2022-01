Por: Eleodina Ramírez

Sagitario

22 noviembre a 21 diciembre

Palabra clave: Individualidad

La necesidad de destacarte en el ámbito profesional te llevará a solicitar una audiencia o a postularte a un cargo de jefatura donde tendrás la oportunidad de demostrar tus conocimientos. Durante estas semanas considera evitar participar en conversaciones sobre el comportamiento de otra persona. Guarda distancia de grupos conformados en tu trabajo, porque no te dejará nada bueno.

Capricornio

22 diciembre a 20 enero

Palabra clave: Claridad

Momento ideal para replantearte cambios radicales en tu forma de pensar y de actuar en el ámbito personal. La comunicación con tu entorno estará algo complicada por ciertos temores a no expresarte de manera clara. Frente a esto, la mejor estrategia será escuchar antes de hablar. Cuídate de enemigos ocultos. Un compañero de trabajo intenta dañar tu reputación, trata de identificar quién es.

Acuario

21 enero a 19 febrero

Palabra clave: Viajar

Comienzas el año con un viaje a un lugar distante para realizar actividades que te proporcionan una entrada extra de dinero y mucha diversión. Compras artesanías para la venta vía online. Te ocupas del cuidado de una mascota que por años forma parte de tu familia. Conversaciones con vecinos para recuperar espacios verdes que tu comunidad requiere. Necesidad de ordenar todo tu espacio físico.

Piscis

20 febrero a 18 marzo

Palabra clave: Ponderar

Atenta con la comunicación. Desde mediados del 2021 experimentas la sensación de paralización, por eso te empeñas en cuidar cada detalle y ocuparte de hacer las cosas con detenimiento con el propósito de conseguir la perfección. La paciencia y la prudencia serán dos grandes aliados, mientras las cosas se encaminan nuevamente. No permitas que lo pequeño estanque lo grande. Ponlo todo en una balanza.

Aries

19 marzo a 19 abril

Palabra clave: Empatía

Tus metas se enfocan en la necesidad de ocupar espacios en el área laboral para aumentar tus ingresos. Las relaciones con compañeras de trabajo pueden ser un poco tensas y complejas este primer trimestre. Tal vez sientas que todos están en tu contra, por eso debes cambiar tu percepción y liberar tensiones. Si buscar acercarte con sinceridad y no tomarte las cosas de manera personal, todo fluirá como esperas.

Tauro

20 abril a 20 mayo

Palabra clave: Relaciones

Comienza este año analizando la forma de relacionarte con personas de autoridad, tales como padres o parientes de tu pareja. A finales del mes, experimentarás cierta lentitud en la concreción de reuniones y conversaciones importantes para tu estabilidad económica, que posiblemente intervengan negativamente en tu humor. Necesitas una mayor proyección profesional.

Géminis

21 mayo a 20 junio

Palabra clave: Responsabilidad

En este comienzo de año será importante lograr la armonía y la paz de la familia, así como de las personas de tu entorno. Procura activar los encuentros sociales con la intención de acabar con viejos rencores y aclarar chismes. Requieres tiempo para cuidar de tus padres, o de una persona de la tercera edad. Es menester que lo hagas. Alegrías por un corto pero significativo viaje al extranjero.

Cáncer

21 junio a 21 julio

Palabra clave: Cambios

Volver a la rutina laboral, tal vez no sea una buena noticia para ti en este momento. Por eso considerarás como opciones cambiar de empleo o trabajar desde tu hogar en una actividad que te guste. Una situación particular con tu padre te afecta emocionalmente, pero debes tratar de que no te perturbe en los otros ámbitos de tu vida. Pide consejo a guías espirituales y potencia tus instintos.

Leo

22 julio a 22 agosto

Palabra clave: Actividad

Para proyectarte participa activamente en actividades en tu zona residencial. Comienza un trabajo de apoyo a personas necesitadas como una forma de incidir en el cuidado del medio ambiente. Puede que de allí surja una sociedad o conexión con personas de poder que te ayudarán a crecer económicamente. Se activan tus relaciones sociales en todos los niveles. Aprovecha este momento.

Virgo

23 agosto a 22 septiembre

Palabra clave: Autoestima

Te concentras en el cuidado de la salud de las personas de tu círculo cercano. Surgen oportunidades para convertirte en una sanadora y consejera de amigos y colegas. Cambios en tu apariencia por la pérdida de peso mejoran tu actitud frente la vida y te hacen proyectarte mejor. Aumenta considerablemente tu autoestima y eso se verá reflejado también en estupendas oportunidades laborales.

Libra

23 septiembre a 22 octubre

Palabra clave: Pareja

Mejorar la comunicación con tu pareja encabeza la lista de propósitos de este 2022. En estos días las cosas no marchan tal y como esperabas, por eso intenta dejar que el tiempo remedie lo dañado. Busca expresar tu necesidad de aumentar los encuentros íntimos, en aras de ganar espacios perdidos. Muévete y no te quedes esperando un milagro. Si el amor aún está allí, ve a su encuentro.

Escorpión

23 octubre a 21 noviembre

Palabra clave: Éxito

Te preocupa que las cosas estén detenidas a pesar de tu empeño y dedicación por mover todo. La paciencia y la prudencia serán dos grandes aliadas mientras todo vuelve a su cauce nuevamente. Piensa que la vida, en cierto modo, es como un videojuego, donde hay que ir superando niveles hasta alcanzar el premio final. No te rindas, conéctate con lo positivo y pon manos a la obra. Tendrás éxito.