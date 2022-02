Por: Eleodina Ramírez

Acuario

21 enero a 19 febrero

Palabra clave: Descansar

Tal vez te intereses por encontrar un segundo empleo antes de que finalice el mes con el objetivo de solventar compromisos con la educación de un niño. Programa una visita al odontólogo y al oftalmólogo, mejor es prevenir. Respeta las horas de descanso para que no afecten tu salud. Si no logras acostarte temprano, tómate un té de manzanilla. Solo podrás ser eficiente si estás fuerte y sana.

Piscis

20 febrero a 18 marzo

Palabra clave: Celebrar

Este mes llega con muchos aprendizajes en el escenario familiar, ábrete a recibirlos. Aprovecha para concretar metas vinculadas con reparaciones en el hogar, así como compra o venta de inmuebles. No olvides cumplir con una promesa pautada para el día de tu cumpleaños. Aunque no sientas deseos, debes festejar. Es importante que comiences con energía positiva tu nuevo ciclo de vida.

Aries

19 marzo a 19 abril

Palabra clave: Silencio

Los asuntos familiares ocuparán parte de tu tiempo durante todo este mes. Astrológicamente hay cierta tendencia a tratar de imponer opiniones y estilo de hacer las cosas. Evita criticar a los demás, no asumas una actitud de ser superior, porque no te llevará a nada y estarás alejándote de tus objetivos. Situación riesgosa con un jefe. Mejor que no provoques su irá, podría irte muy mal.

Tauro

20 abril a 20 mayo

Palabra clave: Reincidir

Las energías de este momento las utilizas para resolver conflictos entre primos y tíos por venta de un inmueble o propiedad familiar. Procura no involucrarte demasiado. Formaliza una solicitud en entes públicos o entidades financieras para obtener un préstamo personal. Aumenta tu necesidad de expresarte sexualmente. Habla de esto con tu pareja. Si estás sola, regresa un viejo amor a tocar tu puerta.

Géminis

21 mayo a 20 junio

Palabra clave: Arriesgar

Aparece como por arte de magia una estupenda opción para comprar un bien que tenías tiempo deseando obtener. Saca cuentas y atrévete. Se concreta un cambio de planes y llegan mejoras laborales vinculadas con el extranjero. En este momento, estás más sensible de lo normal. Ponte atenta a sueños reveladores. Evita compartir secretos con una persona que estás conociendo.

Cáncer

21 junio a 21 julio

Palabra clave: Finanzas

Una buena noticia llega al conocer que te fue aprobado un préstamo bancario o una extensión del crédito de tu tarjeta. Trata, en la medida de lo posible, de utilizar esos recursos en forma inteligente y no adquieras cosas innecesarias o prestes dinero. Ten presente en todo momento que es una deuda por la que debes responder en el lapso acordado. Busca educarte financieramente, ¡es el momento!

Leo

22 julio a 22 agosto

Palabra clave: Familia

Maneja los ingresos familiares en forma acertada y rinde cuentas de cada peso que gastas a quien debes hacerlo. Se concreta una remodelación o acondicionamiento de un espacio para un bebé que está por nacer. Tu trabajo actual exige más tiempo, por lo que tu pareja podría sentirse desplazada. Sé consecuente en la comunicación y las muestras de afecto para evitar conflictos.

Virgo

23 agosto a 22 septiembre

Palabra clave: Sexualidad

Estarás muy activa sexualmente y dispuesta a complacer plenamente a tu pareja en muchas locuras. Te concentras en el desarrollo de planes económicos que se apoyan en la venta de productos de belleza. La comunicación con tu pareja fluye muy bien, así que aprovecha de plantear esos temas que te cuesta decirle. Las actividades académicas se concretan positivamente a finales de este mes.

Libra

23 septiembre a 22 octubre

Palabra clave: Belleza

Recibes un dinero de tu pareja para mejorar tu apariencia, aprovéchalo con sabiduría. Los asuntos relacionados con amigos estarán presentes durante gran parte del mes y tu pareja lo apoyará. Se concreta un viaje a otro país para comenzar un proyecto de vieja data relacionado con la venta de prendas de vestir. Celebras el aniversario de boda de un familiar directo en un ambiente fantástico.

Escorpión

23 octubre a 21 noviembre

Palabra clave: Espiritualidad

Días bastante movidos y llenos de aprendizajes en el ámbito familiar, social y sobre todo en lo religioso. Te enfocas en alcanzar un cargo que ocupa un amigo, aspecto que te generará gran ansiedad. Ciertos enfrentamientos ponen a prueba tu valentía y determinación. Maneja sabiamente esta circunstancia y no caigas en provocaciones, sé más inteligente. Evalúa cambiar de empleo, talento te sobra.

Sagitario

22 noviembre a 21 diciembre

Palabra clave: Familia

Estarás ansiosa por compartir con amigos un logro profesional. Una celebración será el escenario para comenzar una relación sentimental con una persona cariñosa y atenta que conoces hace tiempo. Evita dejar a un lado tus compromisos familiares, para que no recibas reclamos por la falta de atención de quienes amas. La integración de tu nueva pareja dependerá del manejo de este momento.

Capricornio

22 diciembre a 20 enero

Palabra clave: Dificultad

Posible distanciamiento de tu pareja por escenas de celos y manipulaciones por supuestas dolencias físicas. Cambios bruscos de carácter y posibles enfrentamientos verbales con colegas, pues no aceptas chantajes. Defiende tu independencia a capa y espada. Puedes ser el centro de comentarios y críticas por tu comportamiento, pero no te dejes llevar por eso. Todo mejorará pronto.