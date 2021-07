Horóscopos de julio

Géminis

21 mayo a 20 junio

Palabra clave: Dificultad

Comienzas a ver la luz al final del túnel. La mayor parte de las adversidades empezarán a disiparse como por arte de magia. Todo gracias a tu determinación y a las buenas acciones que has emprendido últimamente. Reconócete el valor que has tenido para salir adelante. Muévete rápido y toma decisiones para consolidar tu futuro. No caigas en discusiones inútiles. Déjate llevar por tu gran intuición.

Cáncer

21 junio a 21 julio

Palabra clave: Poder

Te sentirás (y estarás) más fuerte y repotenciado en muchas áreas de tu vida, especialmente en lo que tiene que ver con la salud. Aprovecha para comenzar a ejercitarte y retomar la vida sana que dejaste a un lado en lo que va de este año. Las decisiones que tomes serán las adecuadas, porque tu sentido común, inteligencia e intuición están a todo lo que dan. Emprende nuevos proyectos.

Leo

22 julio a 23 agosto

Palabra clave: Atracción

Tu presencia física será clave para alcanzar el éxito empresarial. No puedes dejarlo todo en manos de los demás. Ejercerás un magnetismo que te abrirá puertas, ¡aprovéchalo! Evita hacer trampas porque te descubrirán y saldrás mal parado. Controla tu malhumor, eso no te dejará nada bueno. Cuida cada palabra que digas y la forma de expresarte porque podrían presentarse malos entendidos.

Virgo

22 agosto a 22 septiembre

Palabra clave: Solidaridad

Si compartes cosas materiales y emocionales, tanto con tu familia como con desconocidos, todo lo que tienes se multiplicará por siete. Únete a causas sociales, no solo te dará felicidad, sino que se te presentarán oportunidades de negocios. Si estás buscando un bebé, es un tiempo fértil para procrearlo. La felicidad llegó a tu vida, aprovecha de disfrutarla y expandirla. Hazte un regalo.

Libra

23 septiembre a 22 octubre

Palabra clave: Sabiduría

Es momento de encontrarte con amigos y ver quiénes estarán el resto de la vida contigo. Si debes pedir disculpas hazlo y, a la vez, perdona a los que te han causado daño. No lo hagas por ellos, es por ti y por tu crecimiento personal. Es momento de ejercer tu liderazgo y dejar en claro, ante jefes y tropa, quién es el que los llevará al éxito. Cualquier error que cometas pasará desapercibido.

Escorpión

23 octubre a 22 noviembre

Palabra clave: Cambio

Si estás pensando en mudarte de casa, de oficina o de trabajo, ¡hazlo! Todo lo nuevo está muy bien aspectado. Remodelar tu hogar también es una estupenda opción. Si deseas hacerte un retoque estético, ve a pedir presupuesto y ejecútalo. Todo lo que hagas llévalo a cabo desde la calma, con la seguridad que el resultado será el esperado. La fortuna está de tu lado. Aprovecha su bendición.

Sagitario

22 noviembre a 21 diciembre

Palabra clave: Moderación

No te vayas de bruces, hables por los demás o saques conclusiones, sin tener a mano toda la información; podrías cometer equivocaciones que te cuesten muy caro. Es momento de actuar con prudencia y moderación. Organiza tu clóset y tu escritorio, así podrás comenzar a ver más fácilmente la solución a ciertos problemas. No permitas que te digan lo que debes hacer. Defiende tu libertad.

Capricornio

22 diciembre a 20 enero

Palabra clave: Prosperidad

Es tiempo de gracia, de abundancia y por eso debes cuidar aún más tus inversiones. Ahorra para cuando la marea cambie. El dinero llegará fácilmente y podrías suponer que eso durará toda la vida, pero no es así. Mucha gente comenzará a envidiarte, por lo que debes evitar comentar en demasía todo lo bueno que te está dando la vida. Disfrútalo solo con tu círculo más cercano.

Acuario

21 enero a 19 febrero

Palabra clave: Acumular

Has estado guardando angustias, rabias y resentimientos que han comenzado a pasarte factura en el cuerpo. Busca la manera de liberarte de eso. Los demás están felices y tú padeciendo. No tomes decisiones trascendentales en estos meses ni firmes documentos importantes, podrían aparecer sorpresas desagradables. El descanso y la meditación serán tus mejores compañeros.

Piscis

20 febrero a 18 marzo

Palabra clave: Egoísmo

Aunque no lo reconozcas y te duela, a veces resultas bastante egoísta. Es momento de dejarlo a un lado y compartir lo que tienes con los demás. No des solo lo que te sobra. Dispón de algo especial para ofrecerlo a quien más lo necesita, que podría ser un familiar al que hace rato no ves. Sentirás confusión en lo laboral, mejor deja que las aguas fluyan, más adelante se despejará el camino.

Aries

19 marzo a 19 abril

Palabra clave: Cerrar

Comienza a cerrar ciclos. Pueden presentarse obstáculos que parecen infranqueables, pero con determinación podrás hacerles frentes sin resultar lastimado. Experimentarás temores y dudas, acéptalos y busca ayuda para superarlos. Un terapeuta o un amigo son claves para salir airoso de estos tiempos de arenas movedizas. Todo saldrá bien si confías en que será así. Ten fe.

Tauro

20 abril a 20 mayo

Palabra clave: Paz

Sentirás que tu vida está en perfecto equilibrio. Lo que antes te mortificaba quedó atrás. Disfruta plenamente de los momentos de paz que estarán presentes estos meses. El éxito y la suerte llegaron para permanecer por un buen tiempo. Actúa congruentemente con lo que piensas y todo saldrá aún mejor. Acepta el cariño que la gente desea brindarte. Ábrete a recibir sin sentir que debes dar algo a cambio.