Géminis

21 mayo a 20 junio

Palabra clave: Acercarse

Es tiempo de volver a tus raíces. Retornar a tu tierra, a tu casa y a ti mismo. Comienza a meditar para que experimentes el poder que tienes de encontrar las respuestas dentro de ti. No te dejes llevar por las pasiones. Mantente tranquila, alerta y todo saldrá exactamente como quieres. La recomendación es que tomes muchísima agua, podrías sufrir algunos efectos propios de una deshidratación.

Cáncer

21 junio a 21 julio

Palabra clave: Amistad

Ahora que las cosas están volviendo a la normalidad es momento de reencontrarte con tus amigas y retomar las actividades que tanto te gustan. No te sientas culpable por salir de casa y divertirte. Es importante que reserves momentos para ti. Te propondrán formar parte de una organización sin fines de lucro, estará bien aceptar para comenzar a realizar esas buenas acciones que tanto deseas hacer.

Leo

22 julio a 23 agosto

Palabra clave: Progresar

Ya no hay límites para alcanzar tus objetivos. Si te mantienes centrada en lo que quieres, el mundo comenzará a confabular a tu favor. Los malos momentos quedaron atrás. Rodéate de gente positiva que te aporte, esa será la clave para avanzar y para que, por fin, se haga justicia. Sigue existiendo mucha envidia a tu alrededor. No te confíes de la gente servicial que solo busca su interés personal.

Virgo

22 agosto a 22 septiembre

Palabra clave: Rehacer

El llamado es a reparar rápidamente eso que ha sido estropeado, bien sea por tus acciones o por actos de terceros. No es relevante quién fue el culpable, sino lo que harás tú para enmendar el daño. Tienes que armarte de valor y poner todas tus energías para salir de este bache. Aunque no lo creas, las cosas van a mejorar. Hay una luz al final del túnel, aunque te cueste verla en este momento.

Libra

23 septiembre a 22 octubre

Palabra clave: Lo correcto

No te dejes llevar por lo que digan los demás. Escucha a tu corazón y actívate en función a él. Estás diseñada para hacer lo correcto sin importar lo difícil que resulte. Sigue siendo tú para brillar con luz propia. Si intentas hacer daño solo por venganza, se te devolverá multiplicado por siete. Actúa bien y el éxito estará asegurado. No te apresures en tomar decisiones, en la calma estará la solución.

Escorpión

23 octubre a 22 noviembre

Palabra clave: Poder

Te sientes más fuerte que nunca y no estás equivocada. Te encuentras en un gran momento que debes aprovechar. Las fuerzas están de tu lado, así que lánzate a alcanzar lo que tanto deseas. Cree en ti y procura mostrar siempre tu mejor cara. Ocúpate un poco más de tu outfit para dar una aún mejor impresión. Sin embargo, procura no caer en prepotencias y altanerías, eso no te dejará nada bueno.

Sagitario

22 noviembre a 21 diciembre

Palabra clave: Cambio

Ya basta de miedos y de querer permanecer en tu zona de confort. Si deseas crecer profesionalmente, tienes que arriesgarte y hablar. Busca un curso de mejoramiento, trata de destacarte en tu trabajo y verás que pronto serás la líder. Las cosas no se dan de gratis, así que pon todo tu empeño para lograrlas. Aunque no quieras avanzar ahora, la vida te precipitará cambios en distintos los ámbitos.

Capricornio

22 diciembre a 20 enero

Palabra clave: Paz

Después de tantas angustias, cambios y estrés, por fin llega la tranquilidad a tu vida. Ya puedes tomarte el tiempo de descanso que tanto anhelabas. Todo va a estar bien en tu ausencia. Procura retomar tus ejercicios y la meditación que tanto bien te hacen. Trata de no molestarte por lo que opinen los demás. La gente tiene derecho a no estar de acuerdo contigo y eso está bien. Suelta el excesivo control.

Acuario

21 enero a 19 febrero

Palabra clave: Decidir

Los grandes problemas se pueden solucionar fácilmente si les prestas la debida atención y tomas las acciones correctas en el momento oportuno. No te ahogues en un vaso de agua. Estarás en el dilema de lograr el éxito en un proyecto que te planteaste hace tiempo, o tener tranquilidad física y mental; solo tú puedes escoger lo que mejor te va en este momento. Pero recuerda, una cosa o la otra.

Piscis

20 febrero a 18 marzo

Palabra clave: Atracción

Quieres tenerlo todo y aunque estás en un período de positiva expansión, debes decidir tus prioridades con cabeza fría. Concéntrate en lo que realmente deseas obtener y lograrás que venga a ti sin mucho esfuerzo. Establece un plan, síguelo y suelta el pensamiento. Todo se materializará en el tiempo perfecto para ello. Escucha consejo de una mujer mayor que tiene las mejores intenciones para ti.

Aries

19 marzo a 19 abril

Palabra clave: Creatividad

Sal de la caja. Expande tus horizontes. No te pongas límites. Si dejas fluir tu imaginación y creatividad, verás resultados increíbles a tu alrededor. Todos podemos tener grandes ideas pero para sentir la satisfacción de lograrlas, hay que actuar. No te quedes en los pensamientos y busca aliados para alcanzar tus sueños. Con lo que inventes y la puesta en acción, nadie te detendrá. ¡Adelante!

Tauro

20 abril a 20 mayo

Palabra clave: Entusiasmo

Te sentirás alegre y eufórica. Eso está bien, porque por fin las cosas en lo laboral y económico han empezado a mejorar. Sigue adelante con tus planes en este sentido. Te mereces alcanzar el éxito porque has pasado por pruebas muy difíciles en el último año. Disfruta de las mieles del triunfo que bien te lo has ganado. Solo recuerda compartir con quienes no te abandonaron en los momentos más difíciles.