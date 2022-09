Por: Eleodina Ramírez

Acuario

21 enero a 19 febrero

Palabra clave: Amistad

Si no estás estudiando, es buen momento para aprovechar los programas Online gratis. Disfruta la vida, sin exagerar. Recuerda que tienes compromisos y que no debes gastar el dinero en caprichos pasajeros. Comparte con amigos de la infancia. Te conectas con una expareja. Encuentros placenteros que pueden dejar huellas. Cuidado con un embarazo no deseado. Disfruta con responsabilidad.

Piscis

20 febrero a 18 marzo

Palabra clave: Prosperidad

En este momento se activa tu buena suerte y recibes varias ofertas de trabajo que te resultarán muy tentadoras. Invitación de un pretendiente para viajar a un lugar de ensueño. En este tiempo te resultará fácil aprender y compartir conocimientos con gente de buen nivel académico. No hables mucho sobre tus nuevos proyectos. Un corte de cabello y cambio de apariencia te vendrán muy bien.

Aries

19 marzo a 19 abril

Palabra clave: Esperar

Las primeras tres semanas transcurrirán sin mayores complicaciones. Puede que al final del mes experimentes cierto freno en tus planes y dificultades con las comunicaciones. Si tienes previsto invertir un dinero en un negocio propio, espera hasta finales de año para dar el salto. Reuniones y encuentros familiares con parientes que vuelven de un viaje del exterior te traerá agradables sorpresas.

Tauro

20 abril a 20 mayo

Palabra clave: Negocios

Momento indicado para realizar un viaje de placer o comenzar estudios universitarios. Las reuniones con colegas se encuentran favorecidas, especialmente si son de planificación. Si te desempeñas en actividades relacionadas con ventas o medios de comunicación, es probable que concretes un negocio muy beneficioso. Cuidado con golpes en los brazos o en las piernas.

Géminis

21 mayo a 20 junio

Palabra clave: Espiritualidad

Durante este mes estarás muy activa por responsabilidades laborales que deseabas tener. Los viajes constantes por carretera serán indispensables si trabajas en el área de las ventas y el marketing. Tal vez asumas una jefatura o dirección donde debes estar atenta de lo que comunicas. Periodo de mucha espiritualidad que te dará tranquilidad y un profundo conocimiento de ti misma.

Cáncer

21 junio a 21 julio

Palabra clave: Cuidado

Es posible que aumenten las exigencias laborales que pasan por la extensión del horario de trabajo o por la responsabilidad de un departamento que no te es tan familiar. Muévete en ese sentido y busca información sobre herramientas tecnológicas o programas que puedan apoyar tu labor. La comunicación tiende a ser lenta y dispersa. No te confíes de personas que solo quieren verte fracasar.

Leo

22 julio a 22 agosto

Palabra clave: Flexibilidad

Estudia la posibilidad de comprar un vehículo para facilitar tu traslado. Destina tiempo para conocer sectores donde puedas mudarte que te permitan trabajar y cumplir con tus compromisos familiares sin perder tanto tiempo. Ponte al día con los impuestos y otros asuntos legales para evitar multas innecesarias. Pasarás un agradable fin de semana con la familia de tu pareja. Déjate fluir y te sorprenderás.

Virgo

23 agosto a 22 septiembre

Palabra clave: Romance

Surge una oportunidad para cambiar de empleo comenzando en un área complementaria a lo que vienes haciendo. Analiza los beneficios de convertirte en una profesional integral con oportunidades de ascenso y de proyección internacional. Sentimentalmente se consolida una relación, o puede llegar alguien para romper los esquemas y ayudar a reencontrarte con el amor verdadero.

Libra

23 septiembre a 22 octubre

Palabra clave: Dinero

Para algunas será un período propicio para involucrarse en actividades docentes. Si planificaste la firma de un documento para estas fechas, evita hacerlo y agenda otra cita. Posponlo todo lo que puedas, y así evitarás un inconveniente para cumplir con los acuerdos que hiciste. Revisa tus cuentas y mantente pendiente de tu dinero. Procura gastar lo menos posible. No prestes sin suficientes garantías.

Escorpión

23 octubre a 21 noviembre

Palabra clave: Viaje

Evita comprometerte con proyectos o tareas que posiblemente no puedas concretar. Deja de tratar de salvar a todo mundo. Pendiente de lo que consumes y de tomar fármacos y medicinas sin prescripción, porque habrá tendencia a la intoxicación de tu cuerpo. Un viaje corto por carretera te ayudará a liberar el estrés y a reencontrarte con gente que hace tiempo deseabas volver a ver. Disfrútalo.

Sagitario

22 noviembre a 21 diciembre

Palabra clave: Calma

Es una etapa de muchos aprendizajes que pueden llegar a través de la relación con un hijo o sobrino. La paciencia y la empatía serán indispensables para canalizar las situaciones que surjan en el ámbito familiar. Son días para respirar y actuar pausadamente. Evita posiciones radicales que interfieran en la comunicación que mantienes con un jefe. Escucha y piensa antes de hablar.

Capricornio

22 diciembre a 20 enero

Palabra clave: Decisión

Te sientes como en dos aguas. Por un lado, están tus proyectos personales, y por el otro, la necesidad imperiosa de incorporarte a movimientos colectivos o grupales que beneficien a personas en situaciones de riesgo. Es importante en este momento que verifiques tu posibilidad real de ayuda y de límites. No te exijas demasiado porque podrías causarte serios problemas digestivos. Cautela.