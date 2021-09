(Con lectura del I Ching)

Virgo

23 agosto a 22 septiembre

Palabra clave: Resistencia / Piedra: Granate

Mientras más insistas en que las cosas deben ser solo como tú piensas, dices y opinas, más difícil será alcanzar los objetivos que tanto deseas. Deja de luchar con todo y con todos. Comienza a fluir con la vida y verás soluciones sin grandes conflictos, más rápido de lo que te imaginas. Antes de decir “no”, detente y revisa todas las opciones que hay. Tu negativismo terminará por pasarte factura.

Libra

23 septiembre a 22 octubre

Palabra clave: Aprender

Dedícale tiempo a ampliar tus conocimientos, especialmente en las áreas donde debes fortalecerte pensando en tu emprendimiento. Todo está bien aspectado si quieres comenzar una nueva carrera, o iniciar ese curso que vienes posponiendo mes a mes. Si el dinero es un problema, aprovecha las opciones que ofrece internet. Es momento de cultivarte por dentro y por fuera. No lo dejes pasar.

Escorpión

23 octubre a 21 noviembre

Palabra clave: Cariño

Si hace tiempo que no te reúnes con tus seres queridos, ¡hazlo ya! Tu alma te está pidiendo afecto, y eso solo lo puedes obtener encontrándote físicamente con esos seres que representan la alegría en tu vida. Si no los puedes abrazar, mirarse directamente a los ojos los reencontrará. El momento será inolvidable. Toma las medidas necesarias, pero no sigas posponiendo encuentros importantes.

Sagitario

22 noviembre a 21 diciembre

Palabra clave: Saludable

Es tu responsabilidad alimentarte correctamente para mantenerte saludable.

Existen miles de formas de hacerlo, pero todas se resumen en disciplina, constancia y buenos hábitos. Comienza ya con las comidas adecuadas y ejercicios. Con bajar el consumo de azúcar, grasas y harinas, ya comienzas a transitar el camino hacia un estilo de vida beneficioso para ti y tu familia.

Capricornio

22 diciembre a 20 enero

Palabra clave: Desahogarse

Hace bastante tiempo que tienes atascadas en la garganta esas palabras que tanto dolor te causan. Déjalas salir y no sigas dándole vueltas una y otra vez en tu cabeza. Si no puedes decírselas directamente a la persona, exprésalas a alguien que pueda ayudarte a canalizarlas. No sigas callando, porque tu cuerpo será quien te pase factura. Todo se puede decir desde la calma y con mucha educación.

Acuario

21 enero a 19 febrero

Palabra clave: Consiéntete

La presión a la que has sometido tu cuerpo en los últimos años comienza a hacer estragos. Es momento de ver por ti y dedicarte tiempo. Comienza una actividad que te guste, date un masaje y duerme hasta que el cuerpo quiera. Si no lo puedes hacer todo el fin de semana, por lo menos que sea un día a la semana. Lo necesitas urgentemente. Si no lo haces, las consecuencias pueden ser terribles.

Piscis

20 febrero a 18 marzo

Palabra clave: Cambia

No puedes variar los hechos ni las circunstancias que te rodean, pero sí puedes modificar la actitud que tienes ante ellos. Elige pensar en lo mejor y empoderarte para no caer en el victimismo. El poder del cambio está dentro de ti. Siempre has sido muy positiva y en el último año, has dejado que las circunstancias externas te lleven a ver el vaso medio vacío y no medio lleno. Recapacita y vuelve a brillar.

Aries

19 marzo a 19 abril

Palabra clave: Motivación

Ya tu trabajo no te está aportando las dosis de alegría que antes te daba. No se trata de que eches todo a la basura, sino de que busques nuevos motivadores que te ayuden a ver las cosas de una manera diferente y reimpulsen tu carrera. Si eres independiente, busca nuevas alianzas para hacer crecer tu empresa. Si trabajas para alguien, realiza nuevas tareas que representen un reto para ti. Triunfarás.

Tauro

20 abril a 20 mayo

Palabra clave: Inaceptable

No sigas aguantando malos tratos de esa persona que ya no toleras, solo por evitar conflictos. Date a respetar, porque lo que viene haciéndote no es justo. Busca calmarte para explicarle lo mal que te hace sentir su comportamiento. No empieces la conversación acusándolo, así solo se defenderá. Dile lo que sientes ante sus acciones y seguro abrirá su corazón para solucionar el problema.

Géminis

21 mayo a 20 junio

Palabra clave: Felicidad

Procura crear más espacios de alegría en tu vida. No todo puede ser trabajo y responsabilidades. Ábrete a nuevas actividades que te saquen una sonrisa. Únete a grupos afines para ayudar a otros y verás lo bien que comenzarás a sentirte. El altruismo es lo tuyo y por distintas razones lo has dejado a un lado. Rescátalo y volverás a ser una persona con la que la gente quiere pasar un buen rato.

Cáncer

21 junio a 21 julio

Palabra clave: Compromiso

Comprométete con tus verdaderas intenciones para establecer un acuerdo con la energía universal para que te ayude a concretar tus proyectos. Solo cuando logres esa conexión desde lo más profundo de tu ser, teniendo muy claro lo que anhelas, será que comenzarás a ver los milagros en tu vida. Deja de culpar a los demás por lo que no te sale bien ahora, asume responsabilidades y evitarás muchas peleas.

Leo

22 julio a 22 agosto

Palabra clave: No juzgar

Pasas la vida comparándote y juzgando a los demás solo a través de tus propias creencias y forma de ser. Deja a un lado los juicios y comienza a practicar la empatía. Al cabo de un corto tiempo sentirás que te quitaste un peso de encima. Ceder es de humanos. Con una postura inflexible serán pocas las oportunidades de ganar en el ámbito profesional. La gente huye de personas intransigentes.

