Si aún no has escuchado Boy’s a Liar Part 2, esta es tu señal. Se trata de la colaboración de Ice Spice con PinkPantheress que ha encantado a las mismísimas Kardashians. Pero primero…

¿Quién es Ice Spice?

Es una rapera originaria de uno de los barrios más conocidos de New York: El Bronx. No es la primera artista que proviene de allí pero si la más reciente. El encanto por esta nueva celebridad es tal, que incluso le han apodado como la princesa del hip-hop newyorkino.

Comienzos y acenso

Aunque desde hace poco no han dejado de hablar de ella, la verdad es que Ice Spice comenzó su carrera musical en 2021. Poco a poco fue ganando reconocimiento y seguidores en redes sociales. Su último éxito es Boy’s a Liar Part 2, que la catapultó a los primeros lugares de la lista Billboard.

El clan Kardashian

Es la nueva It Girl, así que no es de extrañar que comenzara una amistad con el clan más conocido y poderoso de los medios, la moda y la belleza. Noth West, la hija de Kim es super fan de ella y he aquí el inicio de este vínculo.

Otros datos de la artista

Finalmente, no sería una It Girl si no contara con detalles icónicos. El primero y el más llamativo es su color de pelo. La melena roja o pelirroja ha sido vista en todas sus presentaciones. El segundo es su icónico collar que recuerda mucho a una Bratz. Desde su afro natural, hasta liso XXL. No caben dudas de que Ice Spice tiene mucho estilo.

¿Ya la conocías?