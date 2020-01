Ya casi llegan y desde hace varios años se utiliza mandar la carta… en globo. Debido a la consciencia ecológica actual, ya mucha gente no quiere hacerlo. Pero hay otras ideas increíbles para hacerles llegar la carta a los Reyes Magos.

En esta tradición hay muchos misterios, por ejemplo, a ciencia cierta no se sabe quiénes fueron ni cuántos eran esos visitantes de oriente que le llevaron incienso, oro y mirra al pequeño Jesús. Además, en pocos lugares se celebra (a pesar de que muchos países son muy católicos). No se sabe si realmente eran reyes… o magos. En inglés son los «tres hombres sabios», lo cual cambia un poco la visión, pero nos hace pensar en estudiosos de astrología (hay que recordar que iban siguiendo una estrella… ¡tiene todo el sentido!). Sean peras o manzanas, para mí es la tradición más bonita que tenemos en México y los invito a que no la perdamos.

Así que… ¡dejen los globos lejos de los cielos y alístense para entregar las cartas!

Perritos mensajeros

Esta campaña increíble del metro de la Ciudad de México une dos cosas que amamos: la ilusión y los perritos rescatados.

Puedes llevar tu carta hasta el 5 de enero de las 10 de la mañana y hasta las 8 de la noche al Museo del Metro, que está en la estación Mixcoac de la línea 12.

Esta campaña trae consciencia ecológica y de rescate. En una de esas te encuentras con tu nuevo mejor amigo en este sitio.

¡En persona!

Qué emoción ha de ser estar directamente con sus representantes en México (o en la colonia, hay que decir). En las ferias o verbenas populares es probable que los encuentres listos para tomarse la foto con los niños, ¿por qué no entregárselas en persona?

En la delegación Cuauhtémoc, justo frente a la explanada y en las calles aledañas, encontrarás a los tres caballeros en distintas locaciones. No, no lees mal: en el mundo de Star Wars, de Gokú, de Frozen o hasta en el trópico. Ahí puedes esperar tu turno para tomarte la foto, entregar la carta y hasta mandar imprimir el calendario 2020 con tu foto favorita. En ningún otro lado del mundo existen estas maravillas (creo…).

Pero si no estás cerca, en cualquier centro comercial o el centro de la ciudad (en Madero, en la Ciudad de México) habrá la oportunidad para hacerlo.

Por correo

Las oficinas de correo más bonitas del mundo, las de Ciudad de México, están enviando las cartas con gran prioridad a los tres magos. Le llamaron El Palacio de los Deseos y tiene un buzón especialísimo (yo creo que con polvos mágicos) que entrega directamente a los Reyes Magos. Pueden llevar su carta ya hecha o realizarla ahí mismo.

El timbre cuesta $13 pesos. Tienes hasta el 5 para ir.

Es muy importante leer este comunicado:

La tradicional: en el zapato

¡Diablos!, #MillennialsDescubrenLaTradiciónDelZapato. Ja.

Esta es la «mera mera tradición»: una noche antes, dejas tu carta en tu zapato al pie del árbol de Navidad. Justo por esta tradición es que no se quita el arbolito, ¿qué no?

Yo sí la aplico: cada año dejo mis deseos por escrito y hasta mi pasaporte listo para ser usado.

No existen datos «oficiales» del porqué el zapato. Algunas personas dicen que vecinitos de Jesús (de niño) le dejaron sus zapatos usados (pero muy limpios) una noche, en su ventana, porque les apenaba mucho verlo descalzo. Ante su generosidad, mágicamente la noche siguiente recibieron regalos.

La verdad es que no importa de dónde surgió la idea, pero creo que es la más adecuada, en un mundo ecológico. Así que dejen un zapato de cada miembro de la familia con su cartita adentro. Cada quien habrá escrito la suya, con sus deseos y, ¿por qué no?, agradecimientos.

Pueden combinar todas o elegir únicamente una maneara de entregar la carta a los Reyes, ¡pero sigan con la tradición… sin globos!

