Para este mes, los looks para reu en oficina son de los más esperados del año. El problema radica cuando no sabes qué utilizar para lucir increíble en la, quizá, única ocasión para brillar frente a tus compañerxs. Por suerte existen las redes, ya que puedes ojear los looks de celebridades que van perfectos para la ocasión. ¡Veamos algunos de ellos!

Katy Perry para las curvy

Si eres curvy, no temas en mostrar tu figura (todo dentro de lo aceptado). Este atuendo de Katy Perry junto con el peinado recogido va perfecto para la ocasión. Lo mejor de todo es que resulta bastante sencillo de recrear. Ni siquiera necesitas conseguir el color exacto (aunque eso estaría increíble) y te puedo asegurar que cuentas con alguna falda de tubo ideal para la reu.

Alexandra Daddario de Power Dressing

Si te gusta más el estilo tradicional, puedes optar por un look que fácilmente podrías utilizar para el día. Para que este no luzca tan casual, asegúrate de llevarlo con el peinado, accesorios y zapato ideal. De esta forma lograrás elevar un outfits para trabajar a un fabuloso look de fiestas decembrinas.

Karen Guillan en un look clásico

Una camisa estampada y un pantalón traje sastre con una colorimetría armoniosa es un clásico para lucir formal en eventos del trabajo. Puede que incluso tengas alguna de estas prendas.

Una Shakira muy brillante

Si cuentas con un poco más de libertad a la hora de escoger el look, ¿qué te parece algo similar a este outfit de Shakira? Recuerda que es solo inspiración, asa que puedes eliminar las lentejuelas y optar por un escote menos pronunciado. Los catsuits formales son excelentes para la ocasión.

¿Qué otros looks para reu en oficina con celebs conoces?