Inventing Anna es la nueva serie de Shonda Rhimes, una mujer que solo ha dado éxitos y es bien conocida por Grey’s Anatomy. Esta nueva creación se enfoca en la historia real de Anna Sorokin, inmigrante rusa que se hace pasar, bajo el apellido Delvey, por heredera alemana para introducirse en la vida de la alta sociedad en New York. Mientras Anna cumple con sus objetivos, Vivian Kent pisa sus talones para descubrir la verdad sobre esta joven.

Reparto

Mucho se ha dicho acerca del reparto de esta serie y es que podemos ver actores tanto de Grey’s Anatomy como de Scandal. Shonda ha traído de vuelta a personajes con los que ha trabajado en ocasiones anteriores, lo que ha dado pie a comentarios positivos y algunos un tanto más despectivos. Sin importar sus razones, no cabe duda que cada uno de ellos encajó con su papel, en especial la ganadora del Emmy, Julia Garner (Anna Delvey).

Anna y Vivian

Para Shonda, la mujer debe tener protagonismo principal y debe ser fuerte y estar dispuesta a conseguir lo que desea. Anna y Vivian no son la excepción: Una, busca la fama, los lujos y la aceptación de la élite; la otra, intenta redimir errores profesionales. Ambas llegarán muy lejos para cumplir sus objetivos.

Moda

Dior, Alexander McQueen, Dolce& Gabanna… son algunas de las marcas de lujo que viste la protagonista, cada una de ellas pagada con el dinero que ha conseguido al estafar a la alta alcurnia de New York. La moda juega un papel importante en su estafa, ya que si debe ser una heredera alemana, necesita vestir como tal. Lyn Paolo y Laura Frecon, los diseñadores de vestuario se inspiraron en la cuenta de Instagram de la Anna real e imitaron algunos de sus looks para la serie. En una de las primeras escenas se deja esto clarísimo: Anna no parecía falsa, no lucía falsa, lucía totalmente rica de cuna. Old Money Child!

Incluso llegó a usar el bolso Lady DIOR, nombrado de esta manera en honor a la princesa Diana, quien llevaba consigo uno en versión más pequeña que el XL mostrado en Inventing Anna. Al comienzo de la serie, el estilo de Anna está más enfocado en el street style y en una moda más juvenil. A medida que se adentra en la élite debe verse más elegante y conservadora para ser tomada en serio. Para ello usa marcas como Channel, Prada o Gucci. Se transforma a una empresaria porque para ella, ese es su objetivo: crear su fundación y se recordada como un ícono de los negocios, pero eso sí: usa la moda a su favor.

