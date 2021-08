¿Quién es Iris Apfel?

Cuando pienso en una Infuencer, pienso en Iris.

Ícono de la moda, del glamour y del interiorismo, una personalidad de nuestra era que acaba de celebrar sus primeros 100 años de vida el 29 de agosto y de verla, yo como seguramente muchas otras mujeres, aspiro llegar a esa edad, pero así: vibrante, llena de vida, divertida, original y usando nada que sea un must have sino solo lo que me haga feliz.

Iris Apfel es conocida como la “adolescente más vieja del mundo”, siempre en tendencia mostrando su mejor versión en las redes sociales, experta en combinar estilos, estampados y dueña de un clóset de envidia y accesorios de infarto que mezcla y porta con singular actitud que la hacen única.

IG: iris.apfel

Apfel es una muestra viviente de que la edad NO es limitante para nada, que tu actitud frente a la vida es lo que acaba reflejando tu ser y que NUNCA es tarde para romperla. Collares enormes, gafas grandes enmarcando su rostro, los estampados mas extremos, texturas varias y piezas vintage combinadas con piezas de diseño, son la clave de cada uno de sus atuendos, que solo ella combina de forma increíble.

Iris Barrel, conocida como Iris Apfel, es una empresaria estadounidense, diseñadora de interiores, ícono de la moda y personalidad de la socialité neoyorkina. En tiempos dónde no era lo común para las mujeres, Iris trabajó para la revista de moda Women’s Wear Daily y fue asistente del ilustrador de modas Robert Goodman.

En 1947 conoció a quien fue su esposo por 67 años, Carl Apfel un empresario textil con quién se casó en 1948 y con quién fundó su compañía textil y de diseño de interiores Old World Weavers, con la que hizo diversos proyectos de diseño y restauración, incluyendo trabajos para la Casa Blanca, en 9 ocasiones durante las administraciones de los presidentes Truman, Eisenhower, Kennedy, Johnson, Nixon, Ford, Carter, Reagan y Clinton. Estuvo casada con Carl Apfel hasta el 2015 año en que falleció a los 100 años de edad y con quien recorrió el mundo en busca de nuevos estampados, texturas y tendencias de moda en telas.

IG de Iris

Para detalles de su vida pueden ver el documental titulado Iris, a cargo de Albert Maysles, que se estrenó en el Festival de Cine de Nueva York en octubre del 2014 y estuvo en el catálogo de Netflix (ojalá regrese) y puedes encontrar de renta en varios lados.

Fashionista e Instagramer @Iris.Apfel, nos regala constantemente lecciones de vida:

“Solo tienes un viaje, y el presente es lo único que tenemos. El pasado no regresará y el futuro todavía no está aquí. Así que vive cada día como si fuera el último. No veo nada malo con una arruga. Es una especie de insignia de coraje” Iris Apfel

“La moda se puede comprar, pero el estilo se posee. La clave del estilo es aprender quién eres, lo que lleva años. No hay una hoja de ruta con instrucciones para diseñar. Se trata de autoexpresión y, sobre todo, de actitud.”

-Iris Apfel-

“Lo importante no es la fiesta, lo importante es vestirte para la fiesta.” Iris Apfel

“El estilo es curiosidad y sentido del humor”.

-Iris Apfel-

“Si no eres guapa, haz algo.” Iris Apfel

“Siempre pienso que si te sientes incómoda e infeliz en algo, solo porque piensas que esta in o es chic, te aconsejaría que seas feliz en lugar de estar bien vestida. Es mejor ser feliz.“

-Iris Apfel-

Si no la conocen síganla en Instagram, con motivo de su cumpleaños 100 lanzó una colección exclusiva de lentes oversized (que es su sello personal) con 100 diseños reflejando todo su estilo.