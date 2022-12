El japandi es un estilo limpio, minimalista y que da libertad a las energías del feng sui. Está construido sobre las bases del minimalismo pero juega con mucha más personalidad que el anterior. Veamos los aspectos clave para decorar tu hogar.

Personalidad

Como ya comentamos, el japandi es minimalista pero esto no significa que carezca de personalidad sino todo lo contrario. Este estilo da rienda suelta a la creatividad para crear un ambiente hermoso pero funcional y práctico. Con los elementos permitidos puedes crear un hogar o una habitación con mucha personalidad.

La gama de colores

Los tonos neutros son la base, el blanco, beige y gris no debe faltar. Para los toques de color agrega tonos cálidos suaves para no romper con la armonía del lugar. La madera tampoco puede faltar ya que es un constante tanto en el estilo japonés como en el escandinavo. Solo que por acá es preferible que sea de un tono más claro aunque también se acepta maderas oscuras.

Los materiales

Y hablando de la madera este no es el único constante dentro de la estética. El lino, lo artesanal como adornos de cerámica o el bambú también estarán presentes. El enfoque es más de materiales naturales, las plantas estarán muy presentes pero sólo las que sean verdes, sin flores ni frutos, mientras más sencillas y menos voluminosas mejor.

El contraste

A pesar de tener una gama de colores específica, se puede jugar con ella para establecer ciertos contrastes que te harán lucir como toda una profesional de la decoración.

El minimalismo

A pesar de ser algo ya muy conocido, no está demás decir que la finalidad del minimalismo es tener objetos con alguna función. Esto no quiere decir que no puedas tener algún adorno pero no te excedas demasiado con ellos y siempre deben estar dentro del mood japandi.

¿Qué te ha parecido esta tendencia de decoración que estará en alta para el 2023?