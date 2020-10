Elegir plantas siempre es emocionante, pero para muchas, difícil. Hay tantas que no sabemos por cuáles empezar y luego nos arrepentimos porque no sabemos los cuidados hasta que ya están en casa y se marchitan o se pudren…

Para ayudarte armamos una pequeña guía de ideas para acompañarte en la tarea, en voz de tres expertos.

LAS OXIGENADORAS

Peperomia

La variedad obstusifolia es la más adecuada para maceta, ya que no crece más de 30 centímetros y requiere pocos cuidados, basta con regarla una vez a la semana y colocarla en espacios que no requieren la luz directa (como pasillos o baños); su mejor cualidad es el verde de sus hojas que deben limpiarse porque capturan mucho polvo. Produce mucho oxígeno sobre todo por la noche.

Salvia

Conocida también como sábila, es una de las principales promotoras del oxígeno en espacios cerrados, además de contar con propiedades maravillosas para el cuidado de la piel (puedes abrirla y sacar el relleno de cada hoja para usarlo como bálsamo, aunque la idea es preservarla). Crece muy rápido y se reproduce en la misma maceta, por lo que puedes plantar pequeñas salvias hijitas en otras macetas. Es tan noble que cualquier recipiente le va bien y puedes regarla una vez por semana.

LAS DECORATIVAS

Dólar

Es muy común en exteriores, sus tallos son cortos y su flor es abundante en forma redonda, por eso el nombre. Es una planta de sombra a la que le gusta el riego diario o cada dos días. Puedes colocarla en una maceta colgante o bien, en un esquinero; su maceta ideal es de cerámica o barro para mantener la humedad. Hay una variedad amarilla y otra morada llamada “dólar negro” que es bellísima. Su flor es aromática y se da en pequeños racimos alargados.

Kalanchoe Blossfeldiana

Los “calanchos” son una familia muy variada, pero la más común es esta, de hojas pequeñas que florea varias veces al año. Es pequeña, no crece más de 10 centímetros y resulta muy bonita para decorar pequeños espacios como un buró, una esquina o un escritorio. Aunque puede sobrevivir muy bien bajo el sol directo, en invierno se seca pronto, sus delicadas hojas no resisten bien el frío. Se riega una vez por semana.

«Las flores y plantas no solo decoran sino que reducen la depresión porque elevan las vibraciones energéticas y el estado de ánimo» Óscar Sanabria, sanador.

Las Elegantes

Orquídeas

Son tan bellas como delicadas, pero nunca desapercibidas. El premio de verlas crecer y florear hace que valga la pena. Pueden ubicarse en casi cualquier espacio del hogar, ya sea plantadas en sustrato o en algas, deben regarse de dos a tres semanas, revisar que no estén secas pero cuidar no pudrirlas. Florean hasta tres veces al año, así que no las tires cuando se caigan las hojas. Las hay en toda clase de tonalidades y muchas variantes de especie, pero las phalaenopsis son las más famosas en blanco, morado y amarillo.

Rosas

Son muy delicadas para su cultivo (y debes cuidar la formación de plagas, ya que las atraen mucho), pero sin duda, las rosas además de hermosas, muchas de ellas son aromáticas. Las rosas se dan mejor en jardín, pero en macetas debes cuidar que sean de barro; no uses plástico, ya que quema la tierra. El riego es cada tercer día.

“Las rosas elevan la vibración energética de los chakras, sobre todo en un espacio cerrado en el que descansas o trabajas”, Óscar Sanabria, maestro meditador y numerólogo.

Las Exquisitas

Bromelias

Son las plantas de las que viven los quetzales (para el resto de las aves es venenosa), por lo que son apreciadas y míticas para los mayas. La bromelia solo da una flor por mata, se le llama “espiga” y puede venir en color púrpura, naranja, amarillo o rosáceo. Es de media sombra, no requiere luz directa y la recomendación es plantarla en una maceta de cerámica o roca volcánica para retener la humedad. Se riega una vez por semana.

Suculentas

Almacenan agua en sus raíces y sus bellas hojas gruesas verdes con flores palo de rosa o morado; aguantan el sol directo, pero la sugerencia es exponerlas a media sombra y regarlas cada tres semanas. La porcelana o el cristal son opciones preciosas para estas plantas, en particular, el terrario se presta, es decir, un bowl de vidrio o cristal decorado con piedra porosa (gravilla), arena y si quieres, puedes añadir cristales o cuarzos.

“La naturaleza se ha potenciado porque en la cuarentena aprendimos que la casa es el espacio vital, la sensibilidad que nos trajo el encierro nos llevó a apreciar una flor y su energía, su color y belleza que nos acercaron más a la paz interior”, dice Manuel Flores, florista

Anímate a empezar un pequeño jardín en el interior de tu hogar, con estos sencillos consejos. No, no se te van a morir, y si alguna lo hiciera no claudiques; quizás esa no era para ti, como las situaciones y las personas, las plantas también eligen su lugar.