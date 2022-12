La nueva serie de netflix trae consigo nuevas tendencias de belleza y maquillaje (incluso un trend de baile en tiktok) impulsadas por Merlina. La primogénita Adams no es la única que se encuentra en la mira sino que además Jenna Ortega, quien le da vida, también lo está.

¿Qué sabemos de ella?

Tiene 20 años y cuenta con un importante protagónico en Disney llamado Atrapada en el medio. Ha incursionado en el mundo del espectáculo con diversas películas y series, e incluso tuvo su aparición en el mundo de Marvel (Iron Man 3). El rostro más fresco de Netflix nació en California y tiene raíces mexicanas y puertorriqueñas.

Foto de jennaortega en instagram 2

Un poco de su estilo

En cuanto a sus looks siempre son despampanantes, tiene un estilo muy marcado y no le teme a probar cosas nuevas. Le encanta las formas y a diferencia de Merlina cuenta con diversos looks súper coloridos. También se puede ver una tendencia en crear outfits un poco más monocromáticos. No caben dudas que poco a poco se convertirá en una gran referente de la moda.

Foto de jennaortega en instagram

En cuanto a su personalidad parece ser alguien muy carismática, con mucha energía y sin miedo a mostrar las partes divertidas de su día a día en redes. Al ver Wednesday cualquiera podría pensar que el papel le queda como anillo al dedo pero sus vibras son completamente diferentes.

Foto de jennaortega en instagram 5

Su amplio espectro de papeles

Jenna ha mencionado que le encanta interpretar personajes distintos ya que eso le ayuda a crecer como actriz y no hay peligro de quedar encasillada bajo una misma etiqueta. Es muy proactiva y en todos sus trabajos representa la personalidad de alguien más de manera impecable.

Foto de jennaortega en instagram 4

Maquillaje

En cuanto al maquillaje, Jenna Ortega suele lucir muy natural y nada recargado. Tiene especial predilección hacia los ojos ahumados e incluso se le ha visto en alguna ocasión con lipstick a juego con sus uñas.

Foto de jennaortega en instagram

En definitivas se puede encontrar de todo un poco y ahora que está en la mira, muchas esperan con ansias su siguiente paso.

Foto principal: Instagram de Jenna