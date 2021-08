Si algo puedo decir es que Jennifer Lopez tiene un estilo imperdible – y la AMO-, por años ha llenado nuestros playlist con buena música y nuestro moodboard de inspiración para cada look que queramos intentar.

La Diva del Bronx nos mostró recientemente un look con un pantalón corte paper bag que está súper en tendencia, pues son estilosos y cómodos.

Además, en un color neutro ideal para lucir más estilizadas y lo veo como un must para esta temporada de otoño que se avecina.

Jennifer Lopez reinventando lo dressy

Pero… eso no es todo lo que hemos visto en los últimos días. JLo publicó en sus redes sociales estas fotos donde viste con un traje sastre de la casa italiana Brunello Cucinelli y se ve ¡ESPECTACULAR! Este estilismo cautivador y súper elegante en color beige lo usó mientras trabaja en un proyecto con Netflix (muero por saber qué traman)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jennifer Lopez (@jlo)

Y el internet hizo lo suyo trayéndonos este recuerdo del look que usó en los MTV Video Music Awars en 1998, pues tienen cierto parecido.

No cabe duda que la cantante, actriz, empresaria, diosa y novia de Ben Affleck (otra vez), nos deleita con cada uno de sus looks aun siendo una cincuentona.

Veamos un poco más de los looks de JLo

Los tonos beiges y blancos siempre están presentes en el clóset de Jennifer y los combina con looks tipo “Jenny from the Block” muy cómodos y holgados; o con su estilo de mujer empresaria con pantalones de vestir, camisas y tacones bien altos. Además estamos acostumbrados a su versatilidad al vestir, va desde jeans mega ceñidos a looks relajados y luego a otro bastante formal.

Un outfit total white siempre es buena opción, para el día o para la noche.

Los bañadores en colores vivos y más si es amarillo para que contraste con el azul del mar, además ¡Brilla como el sol!

Un look comfy pero chic, para los días en que quieres estar cómoda sin perder el glamour.