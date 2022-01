JLo Beauty, colección de lujo para el cuidado de la piel creada por Jennifer López, ya está disponible en Sephora México. ¿Qué esperas?

«Estoy muy emocionada de traer JLo Beauty a México. En todo el mundo, Sephora es el destino de belleza de confianza para todas las edades. Diseñé JLo Beauty para ofrecer productos poderosos y efectivos para todos, por lo que valoro profundamente mi relación con Sephora, una marca que le habla a todos. Estoy emocionada de finalmente compartir mis productos esenciales para el cuidado de la piel con todo México». dijo Jennifer Lopez, fundadora de JLo Beauty.

Creada por Jennifer, la colección JLo Beauty refleja años de desarrollo de productos y más de 100 reformulaciones hasta que el resultado finalmente fue digno de su nombre.

Sephora México ofrecerá cinco fórmulas innovadoras y eficaces para el cuidado de la piel, que incluyen: el

suero That JLo Glow ™ ($2,115 MXN ), la crema hidratante That Blockbuster ™ ($ 1,555 MXN) , el limpiador That Hit Single® ($ 1,045 MXN ), la crema para ojos That Fresh® Take ($ 1,285 MXN) y la mascarilla en hoja That Limitless Glow ™ ($ 1,285 MXN).

Se ha comprobado clínicamente, que cada producto de JLo Beauty mejora el aspecto y la sensación de la piel, descubriendo una belleza eterna y un brillo ilimitado.

Fuente: Sephora México