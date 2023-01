Kimberly Loaiza es de las influencers más reconocidas en todo México. Además de su talento también cuenta con outfits de infarto así que ahora recrearemos unos cuantos por acá.

Look en morado

Este look en morado no es tan difícil de recrear, sólo que es probable que necesites invertir en un par de prendas ya que, el morado no suele ser un tono tan demandado dentro de nuestro guardarropa.

Guantes de Shein $100 pesos

Falda de Zara $ 299 pesos

Brallette morado s/p

Conjunto Amarillo

Ahora vamos a recrear este look, pero más acorde a un look de oficina. A pesar de estar increíble no resulta muy acorde con algunas situaciones.

Set de blazer y pantalón $959 pesos

Corsé de zara $599 pesos

¿Cuál de estos looks de Kimberly Loaiza fue tu preferido?