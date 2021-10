Si te vas a mudar sola es poco común que pienses en un kit de herramientas para tu nuevo hogar. Te das cuenta de que necesitas una cuando… la necesitas. Es probable que aprendas qué es cada una de las piezas conforme las vayas usando, claro, si no es que ya las conociste conforme fuiste creciendo ayudando en casa.

Pero ahora que estás armando un hogar (sola o acompañada), es una belleza que cuando necesites armar ese mueble nuevo tengas ¡con qué hacerlo!, y no termines improvisando con un cuchillo y desgraciándote el manicure o lo que sea. ¿A poco no?

Hoy Gabriel Álvarez, Gerente de Negocio de Sodimac, tienda especializada en artículos para el hogar, nos comparte algunas ideas para armar nuestro kit básico de herramientas para llegar bien armadas al nuevo hogar.

“Lo primero que debemos tener en cuenta para armar un kit básico de herramientas, es que en los hogares existen cuatro principales áreas de mantenimiento: electricidad, carpintería, plomería y reparaciones en general. Con base en esto, hay una lista de elementos que debemos tener en casa”, explica Gabriel.

Herramientas indispensables para tu caja

Martillo. “Una de las herramientas más necesarias, no sólo para clavar, sino también para extraer clavos y en ocasiones para romper objetos.” A esto yo le añadiría: clavos. Unos pequeños te ayudarán a colgar cuadros sin maltratar mucho la pared.

Desarmadores. “Hay planos y de cruz, además de que el tamaño de sus puntas varía. Te ayudarán a ajustar o quitar tornillos.” Hay kits que traen una base o mango y lo que cambias son las cabezas, ¡muy útiles!

Cinta métrica o flexómetro. “Estos son instrumentos de medición calibrados en centímetros y pulgadas que te servirán para medir de manera precisa un espacio u objeto, ya sea para comprar algún material o para conocer el tamaño del espacio en el que trabajarás.” Incluso, para medir si te cabe el mueble que quieres comprar.

Llave inglesa.- “Las hay de diferentes tamaños y son útiles para girar tuercas y tornillos, por lo que es recomendable adquirir de diferentes medidas.” También es muy necesaria para cambiar el gas de cilindro, ¿lo sabías? La cinta de aislar es un complemento perfecto, te ayuda a que se cierre más firmemente cualquier cosa.

Taladro y brocas.- Si bien puedes conseguir a alguien que te ayude a colocar ciertas cosas, no está de más tener una. “Ayudan a hacer agujeros de manera precisa en estructuras demasiado duras. Debes tener en cuenta que además de diversas medidas, también las hay para su uso en distintos tipos de materiales. Hay brocas especiales para madera, concreto y metal.”

Serrucho o segueta. “Se utiliza para realizar cortes en madera, estructuras de PVC o de metal. Una herramienta de este tipo en un tamaño pequeño será suficiente para algún desperfecto sencillo del hogar.” No es la que más usarás, pero ¿por qué no tener una?

Nivel de burbuja. “Es una especie de regla que ayuda a colocar repisas, cuadros o espejos de manera recta.” Algunos flexómetros o hasta tripiés las traen.

Escalera o banco alto. “Dependiendo del tamaño de tu casa, podrías utilizar una de mayor o menor tamaño, por lo que siempre es bueno contar con una de pocos peldaños que te ayude a tener acceso a los espacios altos de tu hogar.”

Cinta gris o duck tape. “También conocida como cinta americana, se adhiere a madera, metales, vidrios y plásticos, por lo que es de gran utilidad para detener provisionalmente alguna fuga de agua o de gas.”

Pegamento blanco. “Aunque no es una herramienta, y se utiliza más en tareas manuales, también puede ayudar a pegar cartón, papel, tela y otros materiales. En algunos casos funciona para fijar algunos clavos y tornillos flojos.”

Yo diría que si tienes una caja o cajonera para guardar todo, es un plus. La cinta de aislar, tijeras, cuter, ¡pinzas!, tanto para cortar como para jalar, son importantes. Revisa si tu casa usa fusibles, en ese caso, no está de más, así como focos extras, cubrebocas (que ya todas tenemos), aceite para que no rechinen las puertas y hasta plumón indeleble.

Con infomración de Sodimac, editado por Cris Mendoza