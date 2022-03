En este mes de la mujer, hay que conmemorar a un personaje fuerte que cambió los estereotipos en la serie de ciencia ficción más larga de la historia: La Doctora Who (quien se sigue llamando a sí misma El Doctor… aunque en inglés no tiene género, pero acá le diremos simplemente la doctora). Para los amantes y fanáticos de la serie, ya sea de la original o su versión más reciente de los años 2000, la aparición de una versión femenina de EL doctor fue un tema polémico que vale la pena recordar.

Si no conoces esta serie te la recomendamos x1000, pero te advertimos que será un largo maratón de meses increíbles.

La Doctora Who que hace historia

Con la entrada más aparatosa de todos los doctores –dentro y fuera de pantalla- Jodie Whittaker hace su aparición como el nuevo Doctor, momento histórico de una serie de 26 temporadas que tuvo un impacto positivo y un alcance de 8.2 millones de espectadores en su estreno del Reino Unido.

Anterior a esto, el estreno del Doctor más visto – el décimo 2005 a 2010- tuvo apenas 8 millones, lo cual también fue una aparición histórica, pues supuso el comienzo de una era contemporánea de doctores. La doctora es una mujer fuerte e inteligente y no necesita de un interés romántico dentro de la serie.

Un nuevo ícono feminista en la Ciencia Ficción

Ella, sola y con ayuda de sus amigos combate el mal del universo, mientras se descubre a sí misma y sus orígenes reales. La historia de la última temporada de la serie supone un final y posiblemente un nuevo comienzo. Ya no es un simple Doctor, del cual no se sabe mucho que viaja a través del tiempo y el espacio. Su verdadera naturaleza se nos revela y da mucho material con el que trabajar en próximas temporadas. Esperemos ver a Jodie u otras nuevas mujeres en el futuro del Doctor Who.