La mujer es sometida a muchas etiquetas y reglas morales a lo largo de su vida. Una de ellas es la maternidad y el sexo, ya que las embarazadas no pueden tener relaciones. ¿Quién dijo tal disparate? Más que una embarazada sigue siendo una mujer con necesidades y eso implica las sexuales y muchas veces, con las hormonas, el deseo sexual se va a las lunas.

De bondage, tonos pastel y otros temas

El sexo aún es un tema tabú que es catalogado en muchos casos como una especie de secreto y de prohibición. La maternidad es un momento mágico en la vida de una mujer que se ve envuelto en flores y tonos pastel. ¿Cómo podríamos imaginar ambos en una misma habitación? Diversos estudios apuntan que en general, el deseo sexual no desaparece durante el embarazo. Cada mujer es distinta claro, pero es que incluso te lo dice la ciencia y como decíamos, muchas mamás aseguran que subió en esta etapa.

¡No hay de qué avergonzarse!

Tu cuerpo cambia y alguno de los cambios son propicios para tener una experiencia única en la cama. Sabemos que en algún punto ciertas posturas ya no serán divertida o cómoda pero no es el único método de disfrutar un encuentro sexual. Debes experimentar con otras partes de tu cuerpo, sola, con tu pareja y con un poco de ayuda. Los juguetes sexuales son perfectos para este momento.

La vida maternal

Así que ya lo sabes, la maternidad y el sexo se llevan muy bien. Antes y después de pasar por todo este proceso, está bien querer experimentar. Y sí, ahora tienes bajo tu ala un pequeño humano que debes de cuidar pero no significa que no debas priorizarte por ello. La crianza de un hijo es un acto de ambos para que así tengan tiempo para sí mismos y en pareja. La sexualidad no tiene por qué acabar al momento de tener un bebé, sólo se debe aprender a balancear para tener tiempo de todo.

Fuente: Plátano Melón