No es el tamaño de tus “bubies”, tampoco el mini vestido o los mejores jeans y chamarra que te pongas, ni mucho menos, el lugar más caro donde invites a cenar a la persona que te gusta, tú mejor arma sexual, ¡es tu mente!

Así es, el sexo está en tu mente. Todo lo que desees llevar a cabo en el terreno sexual, aquello que quieras dar y tener a cambio, está en tu mente. La mente es muy poderosa, en ocasiones no juega tanto a nuestro favor, pero sin duda, todo aquello que quieras realizar en el sexo, siempre y cuando sea de común acuerdo con tu pareja, se trabaja en la mente.

En tu mente puedes crear los mejores escenarios sexuales, además de ser totalmente libre de imaginarte lo que quieras, sin temor a ser juzgado, tu creatividad la puedes echar a volar sin límites y hacerlo con libertad, siendo una experiencia muy placentera.

Por si no lo sabes o simplemente no te has dado cuenta, tu mente te permite prepararte para el sexo. Si tu mente tiene claro que deseas en la cama y le insinúas o lo dices directamente a tu pareja, él o ella te deseara más, porque al tener claro lo que quieres, querrá hacer todo contigo.

Alimenta tu mente con fantasías eróticas, hacerlo no tiene nada de malo, al contrario, pensar en sexo, hará que lo disfrutes y quieras más. Seguramente les ha pasado que algún día despiertan inquietas con algún pensamiento sexual que traen todo el día en la mente y cuando ven a su pareja por la noche, explotan de placer, esto debe a todas las ganas que acumularon…pues así de poderosa es su mente, y como pueden leer, es sumamente importante para disfrutar plenamente su sexualidad.

Disfruta tus pensamientos sexuales, no los ignores, préndete con ellos porque éstos, te servirán a la hora de tener “acción”. Además, excitarte con tu imaginación, es una actividad sumamente divertida y sensual y todo esto, se verá reflejado positivamente en tu vida sexual.

Existen muchas maneras de estimular tu mente sexualmente, algunas personas lo hacen viendo una película porno, otras más lo hacen de manera muy sencilla al estar en la calle y cruzar miradas con alguien que volteó a verlos, y algunas otras, leer relatos y novelas eróticas para imaginarse diferentes situaciones sexuales.

También, hay personas que no necesitan ver o leer nada, simplemente con acostarse, cerrar los ojos e imaginarse todo aquello que quisieran hacer en el sexo, como un trío, estar en una orgía, etc. Masturbarse mientras fantasean, hacen que su mente vuele y despiertan al máximo su lado sexual.

Piensa y desea el sexo tanto como lo quieras, siéntete atractiva e irresistible, porque lo proyectarás hacia la demás gente. Pon a tu mente a dar vueltas, los resultados que obtendrás en el sexo serán fabulosos.

¡Mucha suerte!