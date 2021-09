La Met Gala siempre da de qué hablar. Y si no sabes qué es, seguramente recordarás el gran engaño que hicieron las ladronas de Ocean 8, ¿a que sí?

via GIPHY

Y si bien vemos mucho glamour, también hay unas locuras de trajes que más bien son disfraces. Y hoy no voy a hablar de esos casos (de todas formas te dejo la alfombra roja de E! al final del texto), me voy a enfocar en los que, para mí, fueron los mejores trajes.

Cada año la Met Gala tiene un tema en el que se enfocan los asistentes para sus looks (no solo el vestido sino el styling completo) y este año fue “In America: A lexicon of fashion”. El Museo Metropolitano de Nueva York hace muchas exposiciones temporales al año y la que va en torno a la gala es siempre muy mediática. Así, este año son al rededor de 100 piezas de mujer y hombre las que la forman y sí, como les decía, el punto focal es hablar de lo “americano”, entendido como estadounidense. Su moda y vocabulario.

The Costume Institute’s In America: A Lexicon of Fashion, launches a two-part exploration of fashion in the United States in the Anna Wintour Costume Center. It establishes a modern vocabulary of American fashion based on its expressive qualities.