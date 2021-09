Aunque la estrella de Navidad es uno de los adornos más importantes en todo árbol navideño, muchos desconocen su verdadero significado. Este astro representa a la Estrella de Belén que llevó a los tres Reyes Magos hasta el lugar donde nació Jesús; en el mismo sentido, simboliza la luz, la esperanza y la fe que orienta a los fieles creyentes al camino de Dios.

Un dato interesante de esta historia se revela en el Nuevo Testamento de la Biblia, el cual indica que el cuerpo celeste guió de norte a sur a Melchor, Gaspar y Baltasar. Este aspecto se ha considerado muy extraño en el transcurso de humanidad, ya que cualquier objeto natural en el cielo se mueve de este a oeste, a raíz del movimiento de rotación de la Tierra.

Una historia que perdura

La Biblia

Por su parte, el Evangelio de San Mateo dejó registrado que los tres sacerdotes eruditos del Antiguo Oriente vieron aparecer el astro por el oeste, mas no especifica si se trataba de un planeta, una estrella o cualquier otro fenómeno astronómico.

Según los escritos, los viajeros siguieron a la Estrella de Belén hasta que esta se detuvo sobre el pesebre donde se encontraba el Mesías. A raíz de las aseveraciones de Mateo, muchos astrónomos especialistas han querido encontrar respuestas astrofísicas plausibles a este misterio de la Biblia.

Científicos

Uno de ellos ha sido Aleks Scholz, astrónomo de la Universidad St. Andrews, en Escocia, quien refuta la teoría de otros colegas que señalan que pudo haberse tratado de un cometa.

“Estas personas (los Reyes Magos) no eran estúpidas. El cometa Halley, el candidato más obvio, apareció en el cielo varios años antes de la fecha de nacimiento plausible de Jesús. Además, los cometas eran vistos como anunciadores de la perdición, y este fue un evento alegre”, explica el profesor en un comunicado.

Aunque nadie ha podido encontrar una explicación científica a este fenómeno, los astrónomos chinos también aseguran que no puede tratarse del cometa Halley. Según sus estudios, este cuerpo tuvo avistamientos desde la Tierra en el 240 a.C., y en el 12 a.C. De estas fechas deducen que Halley no visitó la Tierra en el año 1301, que probablemente nació Jesús. En este sentido, señalan que no podría ser la Estrella de Belén.

No importa el estilo, pon siempre tu Estrella de Belén

Puro amor

Independientemente de las explicaciones científicas, este astro sigue siendo símbolo de fe, y la tradición indica que el significativo adorno se coloca en la copa del árbol de la Navidad el 24 de diciembre. Se dice que tiene que ser el más pequeño del hogar quien lo haga para darle un mayor significado a esta bella costumbre.