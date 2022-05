El color rojo evoca pasión y fuerza. No es casualidad que cuando usamos el labial rojo nos sentimos guapas, sensuales y con seguridad. Pero si no te sientes cómoda llevándolo porque crees que no te luce o le temes a este color por ser muy llamativo, es probable que no estés usando el lipstick rojo correcto para ti.

¿Cómo elegir tu labial rojo ideal?

Lo principal es saber cual es tu subtono de piel (frío, cálido o neutro), ya que de este dependerá que subtonos de los labiales rojo te favorece.

Tip: Si no sabes identificar tu subtono de piel, observa tus venas en tu brazo y nota qué color tienen. Si son verdes: perteneces a los subtonos de piel cálidos, si son azules eres de subtono frío y si notas tus venas entre verde y de repente azuladas, te encuentras dentro del subtono de piel neutro.

Una vez identificado el sub tono de tu piel, puedes elegir tu lipstick rojo ideal siguiendo estas recomendaciones:

Subtono cálido: los lipsticks rojos naranjas son perfecto para ti, te lucirán de maravilla contrastando con tu piel, ejemplos: rojo anarajado o rojo bermellón.

Labial rojo anaranjado. Foto: Altagracia Acosta en Pinterest

Subtono frío: tu labial rojo perfecto es aquel que sea de tipo rosáceo o también de un rojo intenso. Por ejemplos: rojo cereza y rojo carmesí.

Labial rojo intenso. Foto: Project Glam en Pinetrest

Subtono neutro: puedes usar cualquier tono del color rojo, vivos, intensos o de toques más suaves. ¡Qué cool!

Labial rojo. Foto: Rote en Pinterest

No le temas a este color y conquista al mundo con tus labios rojos. Solo no olvides realizar bien la técnica de maquillaje para aplicarlo: define los labios con un lápiz del mismo color que el lipstick rojo y luego rellénalos con el lipstick. Así te quedará perfecto y durará más tiempo.