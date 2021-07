LAS OLIMPIADAS EN EL MUNDO QUE CAMBIÓ

Me encanta empezar las charlas con la frase «el mundo ya cambió» y esta nota la inicio así, refiriéndome a los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, que sin duda han estado llenos de diferencias que los hacen únicos, no solo por haber sido aplazados para su celebración durante 1 año… Así que a pesar de estar en el 2021, leerán y escucharán que se llaman Tokio 2020, en consecuencia de la pandemia del Covid. Esto, sumado a las tantas medidas de seguridad que se tomaron para que participantes y atletas lo hicieran de manera segura: aforo reducido, pruebas de Covid, gradas sin público, horarios estrictos, etc. Pero eso es solo la logística, los atletas en la Olimpiadas sí que han dado de qué hablar y merecen toda nuestra admiración y respeto.

Les comparto una lista de los temas mas relevantes desde mi nunca humilde opinión:

LAS NIÑAS SKATERS

La skater japonesa Momiji Nishiya se convirtió en la primera medallista de oro con apenas 13 años, en la categoría «street». La brasileña Rayssa Leal ganó la medalla de plata, en un deporte recién estrenado como disciplina olímpica. Dos niñas en una actividad «callejera que se consideraba generalmente de niños», nos deleitaron con su fuerza, gracia, equilibrio y destreza.

Foto del IG de Momiji Nishiya

Ya en el pasado Rayssa Leal nos había compartido videos de ella en su patineta vestida de hada, lo cual sin duda ha sido una gran inspiración para las niñas alrededor del mundo.

Sería hermoso ver de nuevo los parques llenos de niños y niñas dominando su tabla, seguramente el mensaje es más profundo: llevar al máximo la habilidad y la coordinación, pero sobre todo comprobar que las niñas lo pueden todo. Aquí se ha materializado perfecto la frase «hazlo como niña» y lo celebro. Aplaudo a mi hija Maria de 11 años en su patineta dándolo todo y a veces mas que sus hermanos, porque la verdad sea dicha, de eso estamos hechas las mujeres. «Patina como niña. Juega como niña. Sueña como niña».

Rayssa Leal en su IG

SOY CAMPEÓN OLÍMPICO Y TAMBIÉN SOY GAY

El nadador británico Tom Daley, de 27 años, ganó la medalla de oro en la prueba de clavados sincronizados en la plataforma de 10 metros en Tokyo 2020, en el último salto. Él y su compañero de equipo, Matty Lee, recibieron del juez un diez perfecto, y sus declaraciones a los medios nos han tocado el corazón, pero sobre todo, espero que le abran los ojos a la humanidad.

“Me siento orgulloso de decir que soy un hombre gay y que también soy un campeón olímpico. Cuando era más joven pensaba que nunca podría conseguir nada precisamente por ser quien yo era. Ser campeón olímpico ahora demuestra que puedes conseguir cualquier cosa”.

“Por lo que se refiere a deportistas, hay en estos Juegos más atletas abiertamente homosexuales que en Juegos anteriores. Yo salí del clóset en 2013 y cuando era más joven siempre me sentí solo, el diferente, el que no encajaba. Espero que cualquier joven LGBTQ pueda ver que no importa lo solo que te sientas ahora, no estás solo. Puedes conseguir cualquier cosa”.

Esto es muestra de que los seres humanos «somos» lo que somos y buenos en lo que somos a pesar de nuestro sexo o identidad sexual y que debemos de sentirnos libres, cómodos y seguros en nuestra piel pues no nos define Ojalá más personas tuvieran la libertad de vivir su vida al máximo sin sexismos que dañan a hombres y mujeres desde la infancia.

IG de Tom

ALEXA MORENO Y EL MAL DEL BODYPOSITIVE

Nuestra representante mexicana de 26 años, gimnasta profesional con participación en dos Olimpiadas a la fecha, ¡¡¡mide 1.47 cms y pesa 45 kilos!!! 45 kilos nada más y pese a su perfecto desempeño deportivo, los medios se empeñan en reconocer su valor y actitud al estar segura de su cuerpo. A ver, por favor vuelvan a leer: pesa 45 kilogramos, no hay manera de considerar (ni siquiera por masa corporal) sobrepeso en ella y no obstante ha sido víctima en múltiples ocasiones de críticas a su fisonomía. Esto nos comprueba lo enfermitos que estamos de nuestras emociones al juzgar el cuerpo en peso y salud perfectos de una atleta olímpica por la simple razón de creer que podemos. Desde el sillón claro está.

¡Felicidades Alexa por todos y cada uno de tus méritos y logros deportivos! Felicidades por cumplir tus sueños con fuerza y dedicación y una inmensa disculpa por distraer tu valiosa atención con los traumas ajenos. No representas más que dedicación y éxito. Verte es un placer y una gran inspiración.

ESTÁ BIEN NO ESTAR BIEN -SIMONE BILES-

Acostumbrados a que las Olimpiadas son la muestra máxima de competitividad y que detrás de cada atleta hay esfuerzo, dedicación y hasta cierto grado, de sacrificio y de renuncia para llevar la vida de logros que los lleve al podium por la medalla de los sueños que corone «ser el mejor en algo». Simone Biles, la gimnasta perfecta, a lo que puedes aspirar si piensas en ser la mejor, declaró sin la menor duda «somos observados como nunca antes con todo detalle y uno de los grandes retos de esta generación de atletas es tolerar una altísima observación, atenerse al escrutinio público con mayor visibilidad debido a las redes sociales». Pero, por sobre todo reconoció tener la gran capacidad de admitir ser una persona vulnerable e imperfecta como lo somos todos, y con los reflectores en ella en plena competencia nos recordó a todos que la salud mental es primero y que «está bien no estar bien».

IG de Simone

A veces tenemos que dejar el orgullo de lado y con él todo lo que nos enseñaron para ganar, que normalmente es ver cómo superamos a los demás, en cambio Simone Biles nos recordó que no podemos arriesgar nuestra salud mental por competir, si existe el riesgo de ello es mejor dar un paso atrás. Y si una diosa del Olimpo como ella lo logró, me queda claro que los simples mortales podemos hacerlo sin duda alguna, más cuando no hay medalla olímpica de por medio, la salud mental es primero siempre, es más, yo digo que es el alma del amor propio.

MULTA AL EQUIPO NORUEGO DE VOLEIBOL PLAYERO FEMENILPOR NO USAR BIKINI

Ruido venía haciendo el equipo noruego al negarse a usar el tradicional bikini que consideran las limita al estereotipo de género en el que las mujeres exhiben sus cuerpos al practicar deporte. Al llevarlo hasta sus últimas consecuencias y usar un uniforme de licras y playera, el equipo noruego fue sancionado con el equivalente a 118 mil pesos mexicanos, multa que la cantante Pink (Alecia Beth Moore) se ha ofrecido a pagar como muestra de admiración y respeto a las atletas que se atrevieron a hacerlo diferente. La multa asciende a un aproximado de 150 euros por cada jugadora. Pink, al igual que las jugadoras, considera que la vestimenta de bikini es sexista y que en realidad, es la Federación Europea de balonmano la que debería de ser multada por estas reglas sin sentido.

Vean la diferencia del uniforme de hombres y de mujeres… sin palabras:

Imagen: federación noruega de voleibol

De todo lo anterior concluyo que como planeta aún nos falta mucho para estar listos para la conversación de las verdaderas habilidades deportivas que hacen únicos y sobresalientes a los atletas, para el reconocimiento real de las máximas capacidades en otro ser humano sin juzgar su aspecto o condicionar su apariencia o atuendos.

Pobre humanidad que pese a una pandemia mundial hemos aprendido tan poco. Felicidades a todos y todas los y las atletas, mexicanos, mexicanas y extranjeras que dejan el corazón en sus entrenamientos, en sus competencias. Felicidades por la mente y el cuerpo de hierro, por la fuerza de espíritu, por romper los estereotipos que vivimos detrás del podium, de la plataforma de clavados, del caballo o de la cancha de arena… Gracias por recordarnos que el mundo ya cambió, pero que eso, como el traje invisible del Rey, solo es para inteligentes como ustedes.

Karla Lara