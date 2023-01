Sabemos que el cuidado capilar para las curlys puede llegar a ser todo un dolor de cabeza. Es por ello que muchas internautas y profesionales han desvelado los secretos para mantener una melena rizada de infarto. El nuevo y más actualizado paso es el leave in, que es de echo un producto para el cabello.

¿Qué es realmente, el leave in?

El leave in es un acondicionador sin enjuague que permite la retención de la hidratación y todos los beneficios según cada producto. Es algo así como una crema para peinar y funciona muy bien para algunas. Todo depende de lo que te funcione pero no es recomendable usar ambos al mismo tiempo debido al exceso de producto en el pelo.

¿Cuál es su duración?

No es un producto milagroso que te dejará la melena espectacular toda una semana. Mientras más pasan los días, este efecto se irá perdiendo. Puedes conseguir una duración de entre uno a tres días, todo depende del producto y tus propias necesidades.

Si tu pelo es seco, lo mejor será lavarte el cabello una vez a la semana y por ende conseguir un leave in de mayor duración. Si por el contrario tienes el pelo graso, no necesitas un leave in de toda una semana y puedes obtener un buen resultado más económico, que te deje el pelo increíble hasta la siguiente lavada.

Acondicionadores sin enjuague

Acondicionador sin aclarado Délicatesse de Avena para cabello delicado. Hipoalergénico $152 pesos.

Crema Peinado Sin Aclarado Non-Stop Rizos Definidos precio $398 pesos.

Nutriplenish™ acondicionador de hidratación sin enjuague de Aveda, $250-$910 pesos, en aveda.com.mx

¿Ya conocías el método leave in?