Lecciones de estilo de Tilda Swinton

Andrógina, seria, carismática, arrebatadora… Tilda Swinton puede tener muchos adjetivos pero, sin duda, hay dos que, para mí, son los que mejor la describen: talentosa y con gran estilo.

Musa.

Diosa.

Ajá, dirán: ¡ya bájale a la alabanza!, pero es que, en verdad. Verla actuar es saber que vas a estar convencida, conmovida y hasta con el corazón roto, pero además, su look particular y facilidad para interpretar los más extraños personajes, hacen que Tilda Swinton sea la perfecta modelo, la percha ideal. Y no, no tiene 15 años, esa edad «perfecta» para enseñarnos a las mujeres cuál es la belleza femenina.

Ella, sin duda, sobresale. Así que vamos a observar con lupa cuáles son las lecciones de estilo que nos trae esta actriz británica de 60 años (¡se-sen-ta!).

La acabamos de ver en el estreno de la más reciente película de Wes Anderson en Cannes, The French Dispatch. Brilló. Se llevó los aplausos con esta combinación de dos tonos arriesgados (combinación que yo amo) el rosa con el naranja y un toquecito de verde en las mangas de sirena.

Claves del estilo de Tilda Swinton

Atemporal

Sin duda, Tilda nos muestra que hay piezas que no importa cuándo veas, siempre te verás estupenda. Utiliza vestidos que le van perfectos a su figura y que son eternamente elegantes.

Ya sea un vestido de gala o un abrigo negro, los cortes son impecables y eso… ¡nunca pasa de moda!

Una falda de tubo negra y una blusa blanca… ¿qué más clásico que eso? Bueno, ella lo hace lucir increíble.

Arriesgada

Se contradice con el punto anterior… pero es que también se arriesga y no necesariamente en un modo extraordinario, no. Más bien junta piezas que quizá no pensarías en utilizarlas juntas.

Antes de que se impusiera la moda de ropa enorme, ella ya la utilizaba en sesiones editoriales y en su vida cotidiana.

¿Y podemos hablar de sus cortes de cabello? Generalmente lo lleva corto, pero siempre añade un «algo» extra que le da creatividad y la hace única.

Rompe esquemas

Ok, ok… y volvemos en cadenita al de arriba. Aquí se trata no solo de arriesgarse sino de decirle a todo mundo: yo hago lo que quiero y mira cómo resulta. Ya sabemos que utilizar un smoking o frac no es novedad, pero ella lo hace ver como si lo fuera.

También a las personas que dicen que después de los 40 ya no más escotes pronunciados, ella dice: ¡mira cómo sí!

También para los que dicen que después de… ya no se usan brillos, vuelve a hablar con el ejemplo para mostrar cómo se hace a cualquier edad.

Pero no solo eso, se atreve a ser figura angelical, de ensueño.

Por eso mismo, fue la modelo perfecta para una sesión de fotos que se tomó en los Jardines Surrealistas de Sir Edward James en las Pozas, Xilitla, SLP. El proyecto se llamó Stranger than Paradise y el fotógrafo fue Tim Walker, el estilista Jacob K. para la revista W Magazine.

Las personas que ya hemos estado en ese INCREÍBLE -con mayúsculas- rincón mexicano, reconocerán las escalinatas, las paredes, las texturas.

¿A poco no te sientes inspirada a dejarte llevar por tu creatividad e incorporar piezas fuera de lo común a tus atuendos?